Exposlanec Hrnko prišiel pri páde lietadla o rodinu: Kedy sa domôže odškodnenia?!

Dočká sa spravodlivého odškodnenia? Bývalý poslanec Anton Hrnko (66) prežil v roku 2019 tragédiu, ktorá mu obrátila život naruby.

Pri nehode Boeingu neďaleko etiópskej metropoly mu zahynuli manželka, dcéra aj syn. Politik podal žalobu a žiadal aj odškodnenie od spoločnosti, rovnako ako stovky ďalších pozostalých po obetiach tragédie. Najnovšie Boeing súhlasil s vyplatením peňazí.

Ide o haváriu lietadla Boeing 737 MAX spoločnosti Etiopian Airlines, pri ktorej v roku 2019 zahynulo 157 ľudí, vrátane štyroch Slovákov. Americká firma v stredu súhlasila, že odškodní pozostalých po obetiach, informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na spis z okresného súdu v americkom Chicagu.

„Boeing je odhodlaný zabezpečiť, aby všetky rodiny, ktoré stratili svojich milovaných pri nehode, boli plne a spravodlivo odškodnené za svoju stratu,“ uviedol výrobca lietadiel. Podľa právnikov obetí havárie lietadla spoločnosť Boeing takto priznala, že „737 MAX nebol v dobrom stave“ a z nehody sa nebude snažiť obviniť niekoho iného. Tieto kompenzácie podľa právnikov predstavujú míľnik v úsilí rodín pozostalých o dosiahnutie spravodlivosti.

Medzi obeťami boli aj manželka a deti vtedajšieho poslanca SNS Antona Hrnka. Vyšetrovatelia zistili, že systém stabilizácie letu MCAS pri oboch haváriách opakovane smeroval lietadlá prudko dole, takže posádka nad nimi nedokázala udržať kontrolu. Boeing dostal pred pár mesiacmi od amerického ministerstva spravodlivosti pokutu dve miliardy eur.

Problémom bolo zatajenie dôležitých informácií o lietadle zo strany zamestnancov pred úradom regulujúcim leteckú bezpečnosť. Suma má pokryť kompenzáciu pre príbuzných obetí, odškodné aerolinkám a tiež pokutu. Podľa Deutsche Welle do fondu na podporu rodín obetí vloží firma pre obete dvoch katastrof 408 miliónov eur. Nový Čas oslovil aj Hrnka, či už dostal vyrozumenie a či sa stále rieši žalobu, no do uzávierky neodpovedal. Právnici pozostalých nedávno uviedli, že chcú pokračovať v súdnych sporoch proti Boeingu.

Nehody v číslach

- 189 ľudí v októbri minulého roka zahynulo v stroji indonézskeho Lion Air pri páde do Jávskeho mora.

- 15 cestujúcich zomrelo pri marcovom páde Boeingu 737 MAX spoločnosti Ethiopian Airlines v Etiópii.

- 4 z toho boli Slováci.