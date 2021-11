Testy, kontroly či vianočné trhy: 12 otázok o nových opatreniach!

Podarí sa na poslednú chvíľu predísť ďalšiemu nekontrolovanému šíreniu COVID-19?

Vláda prijala súbor opatrení, pomocou ktorých chce zabezpečiť predovšetkým vymáhateľnosť opatrení na boj proti koronavírusu. Tie síce nie sú také striktné, ako pôvodne navrhovalo konzílium, no ľudí, ktorí sa odmietajú zaočkovať a nechce sa im ani testovať, určite nepotešia. Kde budeme po novom potrebovať covid pasy a kto uhradí testy, ktoré budú pre neočkovaných v čiernych okresoch potrebné na pracovisku?

1. Budeme môcť v čiernych okresoch navštevovať prevádzky a hotely?

Áno, ale len ak ste zaočkovaní alebo ste prekonali covid. Túto a mnohé ďalšie otázky nerieši legislatíva pripravená vládou, ale bude ju riešiť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), ktorú by mali prijať v nadväznosti na tento zákon pravdepodobne už začiatkom budúceho týždňa. Do podnikov a prevádzok aj v čiernych okresoch sa potom dostanú všetci zaočkovaní a tí, ktorí ochorenie prekonali. Treba sa však pripraviť na dôkladnejšie kontroly, pretože vymáhanie dodržiavania týchto opatrení bude prísnejšie.

2. Kde všade budú zamestnávatelia kontrolovať COVID pasy?

To musí ešte určiť vyhláška ÚVZ, už teraz je však jasné, že to bude minimálne v najhorších regiónoch. „V čiernych okresoch budú môcť v prevádzkach pracovať aj nezaočkovaní zamestnanci, ktorí neprekonali ochorenie. Budú však musieť byť testovaní a po celý čas s respirátorom, ktorý prekryje ich horné dýchacie cesty,“ tvrdí ministerstvo. Zamestnávatelia budú mať povinnosť vypýtať si od zamestnancov doklad o tom, či sú zaočkovaní, prekonali ochorenie alebo majú negatívny test. Ak ani jednu z týchto podmienok nesplnia, nesmú ich pustiť na pracovisko. V lepších okresoch, ktorých je však len pár, to bude záležať na zamestnávateľovi.

3. Čo s nezaočkovanými, ktorí chcú ísť do práce?

Ak nie ste očkovaní, ani ste covid neprekonali a chodíte do práce v čiernom okrese, musíte si spraviť dvakrát týždenne aspoň test. Ak aj to odmietnete, bude sa to považovať za prekážku zo strany zamestnanca, pošlú vás domov a nebudete mať nárok na náhradu mzdy. Dohodnúť sa však môžete, ak to odsúhlasí zamestnávateľ, napríklad na práci formou home office.

4. Má zamestnávateľ vôbec právo zisťovať, či je jeho zamestnanec zaočkovaný?

Doteraz toto právo nemal, ale po novom ho bude mať, a minimálne v čiernych okresoch bude mať dokonca aj povinnosť to spraviť. Už po prijatí zákona o opatreniach v boji proti pandémii, ktorý sa prijíma v zrýchlenom konaní, budú mať zamestnávatelia právo zistiť si situáciu na pracovisku - ktorí zo zamestnancov sú zaočkovaní, či prekonali covid. Budú tak môcť usporiadať pracovné zmeny, aby najmenej ohrozili pracovníkov.