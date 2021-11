Fico reaguje na nové opatrenia: Toto musí urobiť štát!

Ak chce štát vyžadovať od občanov negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 na niektoré dôležité činnosti, ako chodenie do práce či návšteva lekára, musí náklady testovania hradiť a nenechávať ich na zamestnávateľoch či zamestnancoch.

Vyhlásil to šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico. Očkovaní, pretestovaní a tí, čo prekonali COVID-19, musia mať podľa neho rovnaké právne postavenie. Avizuje, že jeho strana sa bude naďalej s podnetmi obracať na Ústavný súd (ÚS) SR. Štát má podľa Fica dosť zdrojov na bezplatné poskytovanie nevyhnutných liekov a podporných liečiv pre nakazených. "Okamžitá preventívna liečba aj pri menej výrazných počiatočných príznakoch ´covidu´ zabezpečuje ochranu pred hospitalizáciou," vyhlásil vo videu na sociálnej sieti. Štát tiež podľa neho musí všetky potrebné zdroje vynaložiť na stabilizáciu a motiváciu zdravotníckeho personálu a na nákup potrebnej techniky a liekov.

"Dialóg vlády a verejnosti o opatreniach nemôže byť o vyhrážaní drakonickými trestami, obmedzovaní ľudských práv a agresivite," skonštatoval Fico. "Segregáciu" na očkovaných a neočkovaných považuje za protiústavnú. Šéf Smeru-SD tiež kritizuje vládu, že investovala do celoplošného testovania, očkovacej lotérie či kampaní, čo považuje za nezmyselné.

Návrh, aby napríklad reštaurácie v čiernych okresoch mohli navštevovať len zaočkovaní, je podľa Fica nielen protiústavný, ale aj nezmyselný, keďže aj zaočkovaní môžu prenášať ochorenie. Premiér Eduard Heger (OĽANO) po koaličnej rade avizoval, že vláda má zaviesť pravidlo, aby v čiernych okresoch mohli ísť do reštaurácií očkovaní a tí, čo prekonali COVID-19.

Vláda v stredu rozhodla, že zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním, potvrdením o prekonaní choroby alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať by sa to mohlo aj v prevádzkach. Novú legislatívu musí ešte schváliť parlament. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) avizoval, že ak sa to v niektorom okrese zavedie, test musí mať zamestnanec zabezpečený bezplatne. Takéto opatrenie by podľa neho malo platiť len obmedzený čas.