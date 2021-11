Poslanec Šíbl: Hlasovaním o reforme národných parkov by mohlo dôjsť k patovej situácii

Hlasovanie o reforme národných parkov sa rozhodli predkladatelia návrhu presunúť preto, lebo jeho utorkový výsledok by mohol viesť k patovej situácii.

Vyplýva to zo stanoviska predkladateľa reformy Jaromíra Šíbla, ktoré poskytlo tlačové oddelenie envirorezortu. Čas získaný presunutím hlasovania na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom 23. novembra chcú predkladatelia využiť na získavanie podpory pre návrh.

Poslanci predkladajúci reformu národných parkov okrem iného tvrdia, že opozícia sa blokovaním zákona snaží zmariť plnenie vládneho programu a realizáciu plánu obnovy a odolnosti, teda aj z neho plynúce investície. Priznali však aj problém vo vládnej koalícii. Podľa ich slov sa "radikálne zmenilo stanovisko jedného z koaličných partnerov". Sme rodina totiž nedávno avizovalo, že reformu nepodporí. "Tieto okolnosti spôsobili, že ak by poslanci v utorok pripustili hlasovanie o reforme národných parkov, jeho výsledok by bol viac-menej vecou náhody, respektíve by mohlo prísť k patovej situácii," píše sa v stanovisku.

O reforme národných parkov diskutovali poslanci Národnej rady (NR) SR na aktuálnej schôdzi niekoľko dní. Šíbl predložil aj rozsiahly pozmeňujúci návrh. Sme rodina však ohlásilo výhrady voči reforme. Námietky voči jej forme, nie obsahu, vyjadrili aj ďalší koaliční poslanci, napríklad Jarmila Halgašová (SaS) či Ján Mičovský (OĽANO). Ten reformu dokonca navrhol vrátiť autorovi na dopracovanie. Viacerým chýbala v návrhu napríklad zonácia národných parkov, ktorá by predchádzala samotnému presunu správy pozemkov pod envirorezort.