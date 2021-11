Poslanci ukončili diskusiu k Záborskej zákonu: Stanovili termín, kedy sa rozhodne

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v utorok večer diskusiu k návrhu zákona na pomoc tehotným ženám. Hlasovať by o ňom mali v stredu (10. 11.) po 11.00 h.

Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) predložila v diskusii 12 pozmeňujúcich návrhov, ktoré obsahujú 30 zmien. Pozmeňujúce návrhy predložila už aj autorka zákona Anna Záborská (OĽANO), ako aj jej kolegovia z klubu. Tí chcú vypustiť obmedzenia či reštrikcie a prijať iba tú časť návrhu, ktorý je zameraný na ekonomickú a sociálnu pomoc. Pozmeňujúci návrh podal aj poslanec Jozef Hlinka (Sme rodina).

Podľa návrhu zákona by sa mohla napríklad predĺžiť lehota na rozmyslenie o potrate zo 48 na 72 hodín, pôvodne to bolo 96 hodín. Zaviesť by sa mohol osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou návrhu je aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na umelé potraty.