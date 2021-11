Poslanci predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov k potratovému zákonu: Podľa Bittó Cigánikovej zastrašuje lekárov

Návrh zákon o pomoci tehotným ženám ohrozuje zdravie žien a zastrašuje lekárov, pasáže návrhu komplikujú prístup k interrupciám.

Skonštatovala to predsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS) počas diskusie o potratovom zákone z dielne Anny Záborskej (OĽANO). Bittó Cigániková zároveň predložila 12 pozmeňujúcich návrhov, mieni napríklad ponechať pôvodnú 48-hodinovú lehotu pred podstúpením potratu, či zaviesť interrupčnú tabletku.

"Predkladatelia zákona síce tvrdia, že ide o zákon pomoci ženám. V skutočnosti by sme ho však mohli nazvať pravým menom – zákon o ohrozovaní zdravia a života žien a o zastrašovaní lekárov," vyhlásila Bittó Cigániková. Podotkla, že potrebná je odborná diskusia. Tvrdí, že v zákone sú pasáže komplikujúce prístup k interrupciám či spôsobujúce psychické utrpenie ženám. Dodala, že predložený návrh porušuje aj ľudskoprávne medzinárodné záväzky.

Za obmedzenie považuje predĺženie lehoty pred podstúpením potratu. "Vraj čas na rozmyslenie. Veď ten žena má aj dnes a bez Záborskej návrhu. Môže rozmýšľať presne 12 týždňov," podotkla. Predĺžením lehoty sa podľa nej môže stať, že žena potrat nestihne. "A o to presne pani Záborskej ide," tvrdí Bittó Cigániková. Lehotu preto navrhuje ponechať bez zmien, teda 48 hodín. Ak by jej kolegovia nesúhlasili, hovorí aj o iných variantoch, napríklad o 24-hodinovej lehote či jej úplnom zrušení. Z pôvodného návrhu tiež mieni odstrániť zrušenie vyhlášok, ktoré vykonávanie interrupcií upravujú.

Jedným z pozmeňujúcich návrhov chce doplniť do legislatívy tzv. interrupčnú tabletku. Tvrdí, že táto možnosť šetrí zdravie ženy. Ak to konzervatívni poslanci odmietajú, navrhuje umožniť využitie tohto spôsobu aspoň pre ženy po znásilnení či v prípadoch úmrtia plodu.

Predĺžiť navrhuje aj núdzové bývanie pre ženy na pol roka po tom, ako jej dieťa prijmú do škôlky či jaslí. Mala by tak dostať čas nájsť si prácu a príjem. "Nemôžeme s trojročným deckom vyhodiť ženu na ulicu," povedala. Príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným postihnutím chce Bittó Cigániková rozdeliť na 12 mesiacov. Okrem iného chce tiež zmeniť názov "materská dovolenka" na "rodičovská starostlivosť".