Do búrlivej diskusie o paragrafe 363 sa zapojil aj Žilinka: Svoj názor zhrnul do jedinej vety

Ak orgány činné v trestnom konaní (OČTK) nebudú porušovať zákon, generálny prokurátor nebude používať paragraf 363 Trestného poriadku.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol na sociálnej sieti. Diskusia o paragrafe 363 sa otvorila po tom, ako generálny prokurátor využil toto ustanovenie na zrušenie obvinenia viacerých osôb, napríklad exšéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského.

Návrh na zmenu paragrafu predložil v uplynulých dňoch do parlamentu koaličný poslanec Alojz Baránik (SaS). Navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli podľa neho len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková považuje Baránikov návrh za jedno z riešení, považuje za legitímne, že ním otvára debatu.

Vlastný návrh predložila aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Navrhuje, aby generálny prokurátor nemohol zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak už bolo rozhodnuté o vzatí obvineného do väzby alebo o nahradení väzby a uznesenia o začatí trestného stíhania, a to za podmienky, že takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.

Paragraf 363 hovorí o tom, že generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. Môže tak urobiť aj na návrh obvineného a zrušiť obvinenie v jeho prospech.