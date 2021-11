Návrh na zmenu sporného paragrafu 363 Trestného poriadku predložila aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Tvrdí, že jej návrh vychádza z dohody pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát. Predložila ho na pondelkovej (8. 11.) koaličnej rade.

Súčasné znenie paragrafu 363 podľa Remišovej umožňuje generálnemu prokurátorovi vstupovať do trestného konania tak, že prakticky obchádza aj rozhodnutia súdov o väzbe, ale aj celom stíhaní. "Tento paragraf sa stal zbraňou v rukách generálneho prokurátora a my sme videli, že na jeho základe sa rušia viaceré stíhania vo veľkých korupčných prípadoch," uviedla Remišová na sociálnej sieti. Hovorí, že zmien pri tomto paragrafe sa najviac bojí "mafia".

Šéfka Za ľudí navrhuje, aby generálny prokurátor nemohol zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak už bolo rozhodnuté o vzatí obvineného do väzby alebo o nahradení väzby a uznesenia o začatí trestného stíhania, a to za podmienky, že takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. "Zároveň dopĺňame definičné doplnenie vymedzujúce porušenie zákona, kde musí ísť o podstatné pochybenie, ktoré by mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci," ozrejmila Remišová pre TASR.

Remišová si myslí, že v týchto dňoch rastie agresivita tých, ktorým hrozí stíhanie za korupciu a rozsiahlu trestnú činnosť. "V rokovaniach budeme s kolegami pokračovať," dodala.

Ďalší návrh súvisiaci s paragrafom 363 podal už koaličný poslanec Alojz Baránik (SaS). Predložil ho do parlamentu, poslanci by sa ním mali zaoberať na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa začína 23. novembra. Navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli podľa Baránikovho návrhu len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková považuje Baránikov návrh za jedno z riešení, považuje za legitímne, že ním otvára debatu. Dodala, že s návrhom poslanca súhlasila. Opačne to vidí nezisková organizácia Via Iuris. Zmena sporného paragrafu 363 podľa nej protirečí zásadám trestného konania. Organizácii sa nepozdáva, že navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného.

Paragraf 363 hovorí o tom, že generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. Môže tak urobiť aj na návrh obvineného a zrušiť obvinenie v jeho prospech.