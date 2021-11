Fico tuší, kto môže za súčasnú situáciu na Slovensku: Toto je jedna z príčin!

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico sa pýta, aký význam budú mať rozhodnutia o neústavnosti protipandemických opatrení, keď už bude po COVIDE.

Podľa Fica takéto prieťahy v rozhodovaní Ústavného súdu SR znemožňujú akúkoľvek praktickú nápravu porušovania ľudských práv alebo protiústavnosti právnych predpisov. V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor Smeru-SD.

Po ďalšom zásahu policajtov proti odporcom nosenia rúšok, tentokrát v jednom z piešťanských obchodov, podľa tlačovej správy Slovenskom doslova lomcujú konflikty ľudí a policajtov pre dodržiavanie protipandemických opatrení a obmedzení významne zasahujúcich do základných práv ľudí. Podľa Fica na Slovensku máme práve na takéto situácie ústavný súd s právomocami rozhodovať o súlade právnych predpisov s Ústavou SR. Poslanci Smeru – SD sa opakovane s danou témou obrátili na Ústavný súd SR. Predseda Smeru-SD pripomenul, že generálny prokurátor sám podal ešte v marci tohto roku návrh na ústavný súd a inicioval preskúmanie súladu právomoci Úradu verejného zdravotníctva prijímať vyhlášky obmedzujúce ľudí.

„Generálny prokurátor veľmi správne podotkol, že ak má byť právo nástrojom zvládnutia a prekonania pandémie COVID, nemôže byť proces tvorby a uplatňovania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva predmetom pochybností o ich zákonnosti a ústavnosti, a žiaľ, ako to vidíme na vlastné oči, už aj dôvodom na vážne konflikty a ďalšie stupňovanie napätia v spoločnosti,“ dodal Fico. Podľa neho by situácii mimoriadne pomohlo, pokiaľ by Ústavný súd SR bezodkladne rozhodol o spomínaných návrhoch, z ktorých návrh generálneho prokurátora mu leží na stole už od 18. marca tohto roku. „Tak, ako my v Smere – sociálna demokracia navrhujeme riešiť narastajúci konflikt a agresivitu demokratickým spôsobom referendom o predčasných voľbách, tak by aj ústavný súd mal bezodkladným rozhodovaním prispieť k právnej stabilite, aby svojím rozhodnutím odstránil dôvody, kvôli ktorým dochádza ku konfliktom a hnevu,“ uzavrel Fico.