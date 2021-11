Lengvarský presadzuje regionálny núdzový stav, členovia vlády otvorene: Čo si myslíme o lokálnych lockdownoch!

Sprísnia to, alebo nie? Mimoriadne rokovanie krízového štábu sa zaoberalo otázkou, ktorú predložil minister Vladimír Lengvarský (52).

Ten chce zaviesť tzv. regionálny núdzový stav, ktorý by sa týkal okresov s najhoršou situáciou s COVID-19. Oddnes máme 36 čiernych okresov, čo znamená, že sa v nich nenajete v reštaurácii, nezacvičíte si vo fitku, či nenavštívite wellness alebo hotel. To, že by sa prevádzky otvorili pre zaočkovaných, už riešilo aj konzílium odborníkov pri ministerstve zdravotníctva. Spustiť by to mohli v najbližších týždňoch, čo by pre podnikateľov v najhorších okresoch znamenalo úľavu.

Spraviť to môžu cez doteraz nepoužívaný pojem, ktorý ukázali na Ústrednom krízovom štábe. „Lokálny núdzový stav by znamenal núdzový stav len pre niektoré regióny,“ povedala hovorkyňa Zuzana Eliášová. Pri núdzovom stave sa napríklad môže obmedziť zákaz vychádzania po určitej hodine alebo aj počas celého dňa. To teraz neplatí, lebo núdzový stav zavedený nie je. Rezort zrejme pracuje s myšlienkou, že práve v prípade lokálnych lockdownov by výnimky na vychádzanie mali očkovaní, príp. testovaní ľudia.

Či to prejde, budú mať v rukách koaliční lídri. Boris Kollár v relácii O 5 minút 12 konštatoval, že všetko je to na pleciach ministra zdravotníctva Lengvarského, ktorý by mal nájsť spoločnú reč s ministrom hospodárstva Sulíkom. „Môžeme sa pokúsiť spraviť čokoľvek. Principiálne sa môžete metať, môžete robiť čokoľvek, ale tá vlna proste cez nás musí prejsť,“ opisuje Kollár. Očkovanie chce nechať dobrovoľné, no regionálne lockdowny nezavrhuje.

Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík povedal, že pandemická situácia na Slovensku sa do Vianoc nezlepší. Upozornil, že niektoré nemocnice dosahujú svoje maximá. „To sme len v novembri. Minulý rok boli tieto maximá vo februári až v marci,“ doplnil Mišík.