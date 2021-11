Sulík vysvetľuje škandál s dcérou na EXPO v Dubaji: Alexandru predstavil aj Geissenovcom

Rodinkárstvo najhrubšieho zrna alebo obyčajný omyl?

Podľa opozičných politikov sa šéf koaličnej SaS dopustil tým, že v rámci slovenskej delegácie zobral na cestu na medzinárodnú výstavu Expo do Dubaja aj vlastnú dcéru Alexandru (27), bezbrehého papalášizmu. Samotný Sulík tvrdí, že na spoločnej ceste s dcérou nevidí nič zlé, keďže za to zaplatí. Za vlastné zlyhanie však označuje zmluvu, ktorú s jeho dcérou pred cestou uzavrelo jeho ministerstvo.

Keď Sulíkova dcéra letela do Dubaja ako súkromná osoba, prečo s ňou potom ministerstvo uzatvorilo krátko pred cestou zmluvu, kde bola vedená ako expertka na energetické právo?

- To je práve ten „fail“, ktorý sa stal. „Sometimes shit happens“, neviem to rozumne vysvetliť. Venoval som tomu málo pozornosti. Moja dcéra mi v tejto veci písala 18. októbra, či to naozaj takto má byť, lebo ani jej sa to nezdalo. Ja som mal v ten deň deväť termínov, na druhý deň, keď bola zmluva podpísaná, som mal sedem termínov. Zanedbal som to, mal som tomu venovať väčšiu pozornosť. Ale, viete, keď nemáte žiaden zlý úmysel, tak neprikladáte takej „prkotine“ nejakú veľkú váhu.

Ubytovanie v Dubaji si platili Sulíkovci sami. Preplatí Sulík svojej dcére aj letenku a ako vie dokázať, že mal taký úmysel aj predtým, ako sa na túto aféru prišlo?

- Samozrejme, tá jej letenka bude uhradená. Ja nepotrebujem, aby na náklady štátu tu bola vozená moja déra. Ona už so mnou bola takto na ceste aj v minulosti, ale to nebol vládny špeciál, kde dostanem vyúčtovanie až po mesiaci, bola to komerčná linka. Mne vtedy kúpilo letenku ministerstvo a dcéra si ju kúpila sama, keďže tam sa to dalo vopred. Aj to je dôkaz, že som nikdy nemal v pláne na štátne náklady niečo získavať navyše.

Neľutuje s odstupom, že vzal dcéru do Dubaja?

- Nie, neľutujem. Som s ňou veľmi málo, aj so svojimi ostatnými deťmi. Ľutujem to, že som nevenoval patričnú pozornosť tej zmluve, že som to skrátka neriešil. Mal som to vedieť, nijako ma to neospravedlňuje. Ľutujem, že som sa nad tým lepšie nezamyslel. Celé to bolo čudné, tak som napísal dcére, že ju budem deklarovať ako súkromnú osobu, ale nedotiahol som to do konca.