Zákaz vychádzania pre neočkovaných v čiernych okresoch? 12 návrhov odborníkov a kto ich podporí

Nezaočkovaní a tí, čo neprekonali covid, budú mať zákaz vychádzania.

Aj toto opatrenie je medzi návrhmi konzília odborníkov pri ministerstve zdravotníctva. Okrem toho chcú, aby vláda a hygienici prijali zavedenie kontrol covid pasov pri vstupe na pracovisko či to, aby sa vyplácala zvýhodnená PN pri ochorení na COVID-19 len zaočkovaným osobám. Ako sa k týmto odvážnym návrhom stavajú jednotlivé koaličné strany a aká je šanca, že budú prijaté?

Odborníci sa zhodujú, že proti stúpajúcim číslam na Slovensku treba zakročiť razantne a v rámci pripravovaných krokov treba aktívnejšie podporiť a zvýhodniť zaočkovaných. Práve nižšia zaočkovanosť v porovnaní s inými krajinami je príčinou, že aktuálna vlna sa začína až príliš podobať na koniec minulého roka, keď bolo slovenské zdravotníctvo blízko kolapsu.

„Tretia vlna je vlnou nezaočkovaných. Nešťastím Slovenska je, že je takýchto ľudí veľmi veľa. Preto sme aj v čase dostupného účinného a bezpečného očkovania nútení aj teraz hovoriť o prísnych reštriktívnych opatreniach, ktoré krajiny s vyššou zaočkovanosťou už nepotrebujú,“ vysvetlila primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB Alena Koščálová.

Aj podľa Mateja Mišíka, riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz, môžu za čoraz hrozivejšiu vyťaženosť najmä nezaočkovaní. „Za uplynulý mesiac až 8 z 10 príjmov v nemocniciach boli nezaočkované osoby,“ konštatoval. V rámci opatrení, ktoré navrhujú, sa tak objavilo napríklad aj obmedzenie pohybu pre nezaočkovaných v čiernych okresoch. Ako by to mohlo fungovať?

„Tak, ako je to v COVID automate, ale s tým, že by sa rozšírili výnimky. Už teraz sú výnimky na cestu do práce, k lekárovi či do obchodu, a tie výnimky by sa rozšírili o skupinu ľudí, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali covid za posledných 180 dní. Na tých by sa zákaz vychádzania, ktorý je definovaný v COVID automate, nevzťahoval,“ vysvetlila Koš­čálová. Medzi ďalšie návrhy konzília patrí aj to, aby firmy zamestnancom pri vstupe na pracovisko kontrolovali covid pasy, či spĺňajú jednu z troch potrebných podmienok, teda sú zaočkovaní, prekonali covid alebo majú negatívny test.

Lengvarský je za, koalícia váha

Po tom, čo mali koaliční lídri problém s prísnymi opatreniami, a najmä zvýhodňovaním očkovaných, sme zisťovali či podobné návrhy konzília vôbec prejdú. Jasným podporovateľom vyzerá byť zatiaľ len šéf rezortu zdravotníctva.