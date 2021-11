Takto vysvetľuje Sulík platbu za cestu svojej dcéry do Dubaja: Minister si sype popol na hlavu

Na svetovú výstavu EXPO do Dubaja okrem šesťdesiatky zástupcov štátu letela aj dcéra ministra hospodárstva Richarda Sulíka (53) Alexandra (27).

Tá tam pôsobila ako „odborníčka v oblasti energetického práva“ a s ministerstvom svojho otca uzatvorila zmluvu o spolupráci. Sulík tvrdí, že s dcérou bol od začiatku dohodnutý tak, že si kompletné náklady na cestu vrátane letov a ubytovania hradí sama, alebo ich zaplatí on.

Vopred si objednal bývanie v inom hoteli ako slovenská delegácia. "Pri letenke vládnym špeciálom to možné nebolo, príde vyúčtovanie niekedy o mesiac, ktoré sa musí vydeliť počtom cestujúcich. Až potom sa to môže zaplatiť a ubezpečujem vás, že to zaplatené bude.“ Následne však vyhlásil, že podcenil situáciu a vyzerá to zle. Jeho dcéra totiž podpísala s ministerstvom zmluvu. Odmena za jej služby je síce nula eur, no samotná cesta do Spojených arabských emirátov mala podľa zmluvy byť na náklady štátu. Sulík dodal, že s tým sa od začiatku nerátalo.

To, čo bude vyúčtované za cestu vládnym špeciálom bude zaplatené, povedal minister. Presnú cenu za letenku nevie, no predpokladá, že pôjde o niekoľko stoviek eur.