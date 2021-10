Naď: Pandémia ovplyvnila výrobu stíhačiek F-16! Ohrozí to dodávku pre Slovensko?

Pandémia ochorenia COVID-19 dočasne ovplyvnila výrobu stíhacích lietadiel F-16.

Informoval o tom minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO). Ako šéf rezortu obrany vysvetlil, pandemická situácia mala dočasný nepriaznivý dopad na personál aj na zásobovanie fabriky spoločnosti Lockheed Martin. Zatiaľ však sklz vo výrobe stíhačiek pre Slovensko nie je.

Minister dnes osobne skontroloval v americkom meste Greenville v Južnej Karolíne progres výroby lietadiel pre Ozbrojené sily SR (OS SR) a rokoval o nadviazaní strategického partnerstva. „Môžem potvrdiť, že spoločnosť Letecké opravovne Trenčín veľmi intenzívne spolupracuje a komunikuje so spoločnosťou Lockheed Martin, čo by malo smerovať ku konkrétnym projektom, ktoré budú podpísane medzi týmito dvoma spoločnosťami,“ povedal Naď. O tejto téme chce hovoriť aj vo štvrtok 28. októbra počas rokovania s ministrom obrany Spojených štátov amerických Lloydom Jamesom Austinom III v Pentagone. Súčasťou slovenskej delegácie a rokovaní sú v Spojených štátoch amerických aj zástupcovia Leteckých opravovaní Trenčín.

Letecké opravovne Trenčín by mohli spolupracovať s výrobcom stíhačiek F-16 napríklad pri servise, opravách či pozemnej podpore lietadiel. „Ďalšia oblasť sa týka komplexnejšej výroby komponentov. To by malo prísť s ďalším partnerom spoločnosti Lockheed Martin a mohli by spoločne vytvoriť podnik priamo na Slovensku,“ dodal Jaroslav Naď.

Minister tiež poďakoval predstaviteľom spoločnosti Lockheed Martin za poskytnutie daru v hodnote 150-tisíc amerických dolárov pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP v Ružomberku ako reakciu na požiar nemocnice spred dvoch týždňov. Šéf rezortu obrany avizoval aj ďalšiu podporu zo strany amerického partnera, ktorá by sa mala týkať prostriedkov pre Vojenský historický ústav.

Ministerstvo obrany dohodlo nákup nových stíhacích lietadiel v lete 2018. Ozbrojené sily budú disponovať celkovo 14 stíhačkami F-16 C/D Block 70. Ich dodanie je naplánované do roku 2024. Lietadlá obstarali cez americký program spôsobom vláda-vláda. Základná zmluva bola podpísaná na sumu približne 1,6 miliardy eur. Prvých sedem stíhačiek by malo na Slovensko priletieť v roku 2023.