Zvýšenie platov štátnych zamestnancov: Odborári sa opäť s vládou nedohodli

Zástupcovia odborov ani v stredu neuspeli s požiadavkami na zvýšenie platov štátnych zamestnancov či na zachovanie ich súčasných benefitov.

Po druhom kole kolektívneho vyjednávania o tom informovala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. Druhé kolo rokovaní sprevádzalo protestné zhromaždenie odborárov. „Závery z dnešného rokovania sú také, že by sme mali pokračovať v rokovaní s tým, že sa otvára možnosť zo strany vlády v rámci rozpočtu zatiaľ nefixovaných prostriedkov vo výške 500 miliónov eur, ktoré by mohli byť či už plne, alebo sčasti použité na valorizáciu platov,“ povedala Uhlerová. Tieto peniaze však minister financií Igor Matovič (OĽANO) podmienil prijatím troch ústavných zákonov. Ide o dlhovú brzdu, výdavkové stropy a dôchodkovú reformu. „Odchádzame z dnešného vyjednávania s tým, že sme sa nedohodli na ničom,“ dodala Uhlerová.

Aký bude ďalší postup KOZ, Uhlerová zatiaľ nevie. Jednou z možností je využitie sprostredkovateľa pri ďalšom rokovaní v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní. Druhou možnosťou je čakať na termín ďalšieho kola vyjednávaní, ktoré by mohlo podľa viceprezidentky KOZ byť o dva až tri týždne. V súvislosti so stredajším protestným zhromaždením Uhlerová nevylúčila ani ďalšie nátlakové akcie.

Odborári žiadajú zachovanie všetkých aktuálnych benefitov a rast platov o 13 %, no vláda so zvyšovaním platov vzhľadom na napätý rozpočet neráta. KOZ predložila vláde návrh kolektívnej zmluvy ešte v júli. Podľa Uhlerovej je požiadavka na zvýšenie miezd o 13 % podložená tým, že práve o toto percento sa prepadli tabuľkové platy v najnižšej triede oproti minimálnej mzde. Ďalším argumentom je predpokladaný rast nominálnych miezd na Slovensku, mimoriadny rast cien, ale aj vlaňajšie nulové zvýšenie platov.

Štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek zdôraznil, že druhé kolo kolektívneho vyjednávania prinieslo priblíženie sa pozícii obidvoch strán. "V kľúčovej otázke zástupcovia vlády ako zamestnávateľa prezentovali návrh na valorizáciu platov vytvorením 504-miliónovej rezervy v rozpočte," uviedol Klimek. Obe strany sa podľa neho dohodli, že rozhodnutie o ďalších benefitoch bude až po dohode o valorizácii platov. "Žiadna zo strán neuviedla, že otázka ostatných benefitov by mala byť prekážkou spoločnej dohody," uviedol Klimek.

Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab dodal, že si vláda váži prácu učiteľov, zdravotníkov a ostatných zamestnancov štátu. "Oceňujem preto úsilie ministra financií Igora Matoviča nájsť dodatočné zdroje na zvýšenie platov," uviedol Jakab. Vyzval zároveň všetkých koaličných partnerov na podporu troch ústavných zákonov z dielne ministerstva financií tak, aby sa mohlo pristúpiť k zvýšeniu platov učiteľov, zdravotníkov a iných zamestnancov štátu.