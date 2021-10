Koniec diskusie o odvolávaní ministra Sulíka: Schytal lavínu ostrej kritiky, táto info mu však padla dobre

Plénum Národnej rady (NR) SR ukončilo diskusiu o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý inicioval opozičný Smer-SD.

Sulík v stredu poprosil poslancov o nevyslovenie nedôvery. K téme vystúpilo sedem písomne prihlásených poslancov a štyria, ktorí sa prihlásili ústne. Diskusia sa začala v utorok ráno.

"Už sme doteraz vedeli, že Sulíkovi chýba akákoľvek empatia, ale to, že je aj neschopný, definitívne potvrdzuje to, ako sa nevie postaviť k riešeniu energetickej krízy," zdôraznil v stredu v rozprave opozičný poslanec Erik Tomáš (nezaradený). Jediné riešenie, ktoré od ministra počul, bolo podľa neho vymontovanie žiaroviek. Exminister a súčasný poslanec Peter Žiga (nezaradený) považuje za veľmi plytké, že sa Sulík vyhovára na svojich predchodcov.

Poslanec Roman Foltin poukázal na to, že je generálnym manažérom strany SaS a reagoval tak na predsedu Smeru-SD Roberta Fica. "O akciách v Liberálnom dome, ktorý je naším sídlom, mám dokonalý prehľad," podotkol. Za osem rokov sa podľa Foltina nestalo, že by sa u nich konala "kokaínová žúrka".

Sulík v pléne opäť vymenoval opatrenia, ktoré vykonal. Spomenul presadenie zákona, ktorý stransparentňuje reguláciu prirodzených monopolov v energetike, uvoľnenie trhového prostredia v oblasti tepla, prijatie zákona o kritickej infraštruktúre, ktorým sa majú chrániť záujmy štátu, prijatie novely atómového zákona či vyrovnanie sa s historickým dlhom.

"Máme dnes čierne na bielom, máme to potvrdené od expertov – ak bude priemerná zima, plynu je dostatok. Ak bude najsilnejšia, najtuhšia zima, aká bola za posledných 20 rokov, tak osem alebo deväť dní koncom februára bude chýbať plyn," poznamenal Sulík. Riešiť to plánuje tak, že najväčší odberatelia plynu, ako sú Duslo, Malženice a Slovnaft, o niečo znížia svoju spotrebu.

Pri cenách pre domácnosti bude podľa neho problémom až rok 2023. Priblížil, že už preto viedol rokovanie s predstaviteľom Enelu a čaká ho rokovanie aj so zástupcami druhého spoločníka v elektrárňach EPH. Rokuje aj s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽANO) o Envirofonde.

Problémom podľa Sulíka bude aj AdBlue. Skonštatoval, že Správa štátnych hmotných rezerv SR dostala pokyn nakúpiť pre potreby štátu 500.000 litrov, zároveň dohodol s Duslom, že všetku produkciu, ktorú majú nad pevné dlhodobé zmluvy, budú predávať Slovnaftu a ten bude na pumpách predávať len množstvá pre vlastnú spotrebu.

Hnutie Sme rodina nebude hlasovať za odvolanie Sulíka z funkcie ministra hospodárstva. Šéf rezortu to oznámil na tlačovej konferencii v budove parlamentu. Hlasovanie o vyslovení nedôvery ministrovi by malo byť dnes po 17:00. „Človeku to dobre padne, keď už vopred vie, že má takúto podporu. Poslancom Sme rodina preto ďakujem," doplnil minister.