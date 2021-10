Reakcia Kaliňáka na únik tajných nahrávok: Pustili to von kvôli Gašparovi! Jednu vec nechápe

Polícia má v rukách videá zo schôdzok oligarchu Miroslava Bödöra (72) so šéfom Smeru-SD Robertom Ficom (57) a Robertom Kaliňákom (50), ktoré majú dokazovať, ako sa snažia ovplyvňovať viaceré prebiehajúce vyšetrovania. Nový Čas sa na nahrávku spýtal exministra vnútra.

Čo hovoríte na fakt, že súhlas na odpočúvanie bol získaný pre nelegálne pytliactvo?

- Oni porušujú zákony každý deň. Keby im išlo o pytliactvo, dali by kameru do miestnosti, kde sa spracováva mäso, nie do spoločenskej miestnosti. To si fakt mysleli, že tam donesieme zastreleného jeleňa? Pytliactvo je prečin, toto nikdy v histórii nebolo povolené, takéto odpočúvanie pre pytliactvo. Nie je možné odpočúvať advokáta, a ak to zistili, mali to v zmysle zákona o nelegálnom odpočúvaní, to má byť zničené do 24 hodín.

Komu patrila chata, v ktorej ste sa stretli?

- Netuším, komu patrila tá chata, asi by som tam trafil, je to niekde pri Leviciach.

Koľkokrát ste sa asi stretli?

- To nám povedia asi páni z polície. Nechápem, prečo sa strihajú tie videá, nech ich dajú von celé. Keď koalícia sleduje opozíciu a ľudí, ktorí sú nevinní, v čom je Bielorusko potom horšie?

Čo sledovali podľa vás týmito odpočúvaniami?

- Toto bolo zorganizované, lebo na toho Tibora Gašpara (bývalý šéf polície, pozn. red.) nič nemajú. Oni hľadajú dôkazy, aká organizovaná skupina v polícii? To je smiešne.

Kompromitujú vás v niečom tieto nahrávky?

- Nech to pokojne pustia celé, tam nič nie je.

Ako vnímate vetu advokáta Gašpara (syna exšéfa polície Tibora Gašpara, pozn. red.), že určité veci hodíte na Lučanského, lebo ten už nič nepotvrdí ani nevyvráti?

- Nijako, keď niekto nemôže pochopiť, že môžu Tibora obviňovať z toho, z čoho ho obviňujú, tak sa aj slamky chytá, pretože to, čo píšu oni, že má byť trestný čin, trestný čin ani nie je. Viete, keď sa snažíte zachrániť svojho otca, napadne vám hocičo. Podstatné je však to, čo som vypovedal pred vyšetrovateľmi.

Myslíte si, že sú aj ďalšie materiály, ktoré by vám mohli zlomiť krk?

- Nás sledujú a odpočúvajú, fotografujú stále, robia, čo môžu. Je to úrad špeciálnych zúfalcov.