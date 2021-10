Novelu zákona o štátnej službe vetovala prezidentka: Poslanec sľubuje, že sa prerobí

Novela zákona o štátnej službe, ktorú v pondelok vetovala prezidentka Zuzana Čaputová, sa prerobí.

Potvrdil to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO). Pri zmenách chce vyhovieť prezidentke, aby bola novela z jej pohľadu "čistá". "Myšlienka zostáva, ale musíme hľadať cestu, ako by to mohlo byť lepšie spracované, aby to spĺňalo aj náš cieľ a zároveň to bolo z procesného a právneho hľadiska čisté a kancelária prezidentky s tým súhlasila. Toto je môj zámer," povedal Krúpa.

To, že prezidentka zákon vetovala, nebolo pre Krúpu prekvapením. Keď sa zákon pripravoval, očakával, že k niečomu takému môže dôjsť. Krúpa o výhradách k novele s Čaputovou diskutoval. Pri prerábaní návrhu chce poslanec spolupracovať s prezidentskou kanceláriou. Predpokladá, že postoj k novele budú riešiť aj na poslaneckom klube OĽANO a v koalícii.

Novelou zákona o štátnej službe sa mali posilniť právomoci generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom. Zároveň sa mali posilniť aj právomoci ministra vnútra vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení do funkcie nadriadeného.

Hlava štátu v pondelok vetovala novelu zákona o štátnej službe. Otvára podľa nej priestor na odvolanie zamestnanca z riadiacej pozície bez uvedenia dôvodu, a teda iba z politických dôvodov. Vetovala aj novelu zákona o štátnej službe policajtov, ktorá bola k prerokúvanému zákonu o štátnej službe vložená prílepkom. Tento postup je v rozpore s legislatívnymi pravidlami, keďže sa v jednom zákone mení iný, nesúvisiaci zákon, tvrdí Čaputová.