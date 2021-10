Remišovej strana nepodporí navrhovanú súdnu mapu: Slovensko potrebuje razantnú reformu

Aktuálne navrhovaná súdna mapa je nedostatočná a strana Za ľudí za ňu nebude hlasovať. Nerieši najväčšie problémy v súdnictve. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásila líderka strany a vicepremiérka Veronika Remišová.

"Nezahlasujeme za súdnu reformu v takejto podobe. Slovensko potrebuje razantnú súdnu reformu," povedala Remišová. Predkladaná verzia podľa nej nerieši jeden z najväčších problémov v súdnictve, a to neprimeranú dĺžku súdnych konaní. Riešiť treba aj zníženie korupcie na súdoch. Zrušenie štyroch súdov nepovažuje za reformu.

Vicepremiérka tiež podotkla, že ak chceme Slovensko posunúť vpred, krajina reformy potrebuje, a to aj v oblasti zdravotníctva. Koalícia sa na nich podľa nej musí dohodnúť aj so stranou Sme rodina. Argumenty jej lídra Borisa Kollára na margo kritiky reformy nemocníc Remišová podľa vlastných slov "neberie". Za hypotetickú označila otázku, či ľutujú, že Kollára zobrali do koalície.

Navrhovaná reforma zdravotníctva sa nepozdáva ani opozícii, podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) zopakoval, že reforma ide proti ľuďom. Poukázal, že koalícia sa len predháňa v predkladaní reforiem, ani jednu však nevie dotiahnuť do konca. Pri zdravotníckej reforme podľa neho sľubuje vláda len "holuba na streche".

Na margo aktuálnej pandemickej situácie Remišová podotkla, že je to aj na osobnej a kolektívnej zodpovednosti ľudí. Úlohou štátu a politikov je, aby nabádali ľudí, nech chránia seba, okolie i ekonomiku štátu. Spoluprácu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) označila za konštruktívnu. Rozprávať sa s ním však chce o zriadení poradenskej linky. Dôveryhodnosť vlády nepovažuje za rozhodujúci faktor pri očkovaní. Podľa Blanára je za situáciu zodpovedná vláda, keďže problém vidí aj v jej nízkej dôveryhodnosti. Chýba tiež otvorená komunikácia smerom k občanom, kritike sa nevyhol ani pri očkovacej lotérii. Hovorí o "hanbe a škandále". Poukázal aj na to, že mnohí ľudia neveria, že očkovanie je sloboda a cítia sa oklamaní. Na otvorenie poradenskej linky je podľa neho neskoro.

V prípade kauzy vyplácania štátnej pomoci počas pandémie aj pre schránkové firmy Remišová verí, že bude vyriešená a vinníci budú bezprecedentne a exaktne potrestaní. Zneužívanie pomoci označila za chrapúnstvo. Na otázku, či má za to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) prevziať zodpovednosť priamo neodpovedala, poukázala na to, že minister sám prípad postúpil polícii. Podľa Blanára je šéf rezortu práce, naopak, zodpovedný, pripravujú preto návrh na jeho odvolanie.