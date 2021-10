Remišová skritizovala opozíciu: Žiadna iná krajina nemá dvoch expremiérov, ktorí robia toto!

V žiadnej inej krajine nie sú dvaja bývalí premiéri, ktorí svojej vláde „hádžu polená pod nohy" v boji proti pandémii koronavírusu.

V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to na margo Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD) skonštatovala vicepremiérka a ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Zároveň kritizovala opozíciu za to, že v čase pandémie zvoláva verejné zhromaždenia s účasťou prevažne starších ľudí. To je podľa ministerky vrcholne nezodpovedné.

„Momentálne úlohou štátu, ale aj politikov, či už opozičných alebo koaličných, je nabádať ľudí, aby chránili seba, aby chránili svoju rodinu a aby chránili Slovensko," povedal Remišová. Predseda opozičného Smeru-SD Fico však podľa nej robí opak, keď nabáda ľudí aby sa neočkovali. Remišová zároveň povedala, že strana Za ľudí už nepodporí plošné „tvrdé" opatrenia v rámci boja s pandémiou. „Toto je pandémia neočkovaných," uviedla s tým, že na rozdiel od minulého roku, keď bolo Slovensko proti pandémii bezmocné, dnes je to len na osobnej zodpovednosti ľudí.

Podľa opozičného poslanca Juraja Blanára (Smer-SD) nemôže vláda s podporou 15 percent občanov vyžadovať dodržiavanie nejakých pravidiel. „Nemôžete sa vyhovárať na opozíciu," povedal Remišovej. V prípade, že štát zlyháva, je podľa Blanára ústavným právom občanov protestovať. Protest, ktorý Smer organizoval v Košiciach 1. septembra ani návšteva pápeža Františka podľa neho neviedli k navýšeniu pozitívnych prípadov. „Nemôžete ľuďom upierať ich slobodu aby mohli prejaviť protest," dodal Blanár.