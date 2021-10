Kolíková vyrukovala s novou mapou justície: Ktoré súdy zrušia?! Ako to vidia odborníci a sudcovia

Po kritike prišla zmena. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (47) má ako hlavnú vlajkovú agendu reformu súdov.

Po neúspešných verziách predstavila najnovšiu súdnu mapu, ktorou podľa jej slov vyšla v ústrety kritikom. Napriek tomu, že má podľa nej ísť o ústupok koaličným partnerom aj nespokojným sudcom, tak sa stále ozývajú hlasy, ktoré zmeny spochybňujú.

Šéfka rezortu justície predstavila už tretí návrh novej súdnej mapy. Hlavným rozdielom je, že počíta so zrušením štyroch okresných súdov, čo je výrazne menej ako predtým. Počet sa mal pôvodne znížiť z 54 na 30, čo sa prehodnotilo a viaceré súdy ostanú regionálnymi pracoviskami. Skončia len okresné súdy v Partizánskom, Skalici, Bánovciach nad Bebravou a Kežmarku.

„Ja určite touto reformou splním cieľ. Zabezpečím špecializáciu, zabezpečím náhodný výber. Chceme, aby sa každý občan dostal ku kvalitnému rozhodnutiu, ktorému rozumie a v rozumnom čase. Ku koncentrácii sudcov však dôjde postupne, musela som zatiahnuť ručnú brzdu,“ povedala Kolíková. Slovensko by malo mať po­dľa návrhu tri odvolacie obvody krajských súdov, ktoré budú sídliť v Trnave, Žiline a v Prešove.

Rovnako by mali mať krajské súdy aj päť regionálnych pracovísk a to v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach. Novovzniknutými súdmi by mali byť mestský súd v Košiciach a Bratislave. „Obava, že zamestnanci stratia svoje pôsobisko a sudcovia budú musieť niekde dochádzať, je týmto návrhom značne odstránená,“ povedala Kolíková.V koalícii však pretrvávajú obavy.

„Nedáva mi to logiku, v čom je tá reforma, keď na začiatku hovorili, že sa musí zrušiť dvadsať či tridsať súdov, že to je nevyhnutné, a teraz už nemusia,” povedal poslanec Peter Pčolinský za Sme rodina. Juraj Šeliga zo Za ľudí hovorí, že má tiež otázky. „Logike predloženého návrhu, žiaľ, nerozumiem, pretože neboli predstavené dáta, na základe ktorých bol tento návrh vytvorený. Čo je kľúčom k tomu, ako boli vytvorené jednotlivé obvody, sídla súdov a na základe čoho sa zrušili krajské súdy?“ povedal.