Kollár: Vyplácanie pandemickej podpory schránkovým firmám už vyšetruje NAKA

Vyplácanie pandemickej podpory schránkovým firmám už vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA).

V diskusnej relácii TV Joj Na hrane to povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) sa o poskytovaní pomoci schránkovým firmám podľa Kollára dozvedel už 20. augusta. Šéf rezortu práce podľa neho okamžite kontaktoval ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ktorý vec podstúpil NAKA.

Všetku podporu pre schránkové firmy schválil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku. Kollár preto nevylučuje, že za celou kauzou môže stáť korupčné správanie niektorého z pracovníkov úradu. Celý problém zamestnanci úradu práce v Pezinku zachytili na základe jednej podozrivej platby. Ostatné platby objavili následným skúmaním problému.

„Dala by sa mať možno aj nejaká forma tolerancie, ale 24 miliónov je už veľmi veľká suma. To naozaj nie je tak, že si prilepšil nejaký živnostník alebo nejaká malá eseročka. Tá pomoc bola relatívne jedna z najnižších v krajinách OECD alebo Európskej únie a ešte aj z toho mála niekto ukradne 24 miliónov, a to ešte nie je isté, či je to tá konečná suma,“ komentoval situáciu predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Bývalý predseda vlády vo štvrtok odoslal na Najvyšší kontrolný úrad list, v ktorom žiada kontrolórov, aby preverili celý proces prideľovania finančných prostriedkov v rámci pandemickej pomoci. Krajniaka zároveň Hlas-SD požiadal, aby zverejnil zoznam najväčších prijímateľov finančnej pomoci ale aj konečných užívateľov výhod.