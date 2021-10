Prečo sa musel ukryť za hranicami? Profesor Krčméry si prešiel peklom: Vytiahli na mňa zbraň!

V posledných mesiacoch si prešiel hrôzou, ktorú zažil len málokto.

Známy infektológ a odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry (61) sa musel ukryť v zahraničí a na Slovensko prichádzal len občas. Spravil tak na odporúčanie polície, keďže zažil fyzické útoky, vyhrážky smrťou jeho deťom a dokonca na neho vytiahli aj strelnú zbraň. Všetko to malo spustiť len to, že si robil svoju prácu experta na epidémie a Slovákov sa snažil chrániť nastavením opatrení či vysvetľovaním dôležitosti očkovania.

Fanatickí antivaxeri si už stihli „podať“ viaceré známe tváre boja proti koronavírusu na Slovensku, demonštrovali pod ich oknami či sa im vyhrážali násilím. Profesor Krčméry, ktorý je na Slovensku jednou z najväčších lekárskych kapacít, pred nimi musel dokonca ujsť do zahraničia. Prečo sa takto rozhodol?

„Bolo tam niekoľko fyzických útokov, nielen verbálnych, ale tak, že vytiahli a namierili na mňa strelnú zbraň,“ opisuje hrozné skúsenosti v rozhovore pre Nový Čas. Aj s rodinou sa teda rozhodol, že budú bývať v zahraničí a na Slovensko budú dochádzať len v naliehavých pracovných prípadoch, keď bude treba s niečím pomôcť.

Takýchto prípadov však bolo čoraz viac a momentálne už Krčméry opäť naplno pracuje na Slovensku. „Aj po porade s kolegami z polície som považoval za rozumné, aby som sa na nejaký čas stal ,pendlerom‘. Pracoval aj býval som mimo a dochádzal som, keď bolo treba,“ vysvetľuje infektológ.Už vopred sľúbil svojim kolegom, že keď budú prírastky prípadov koronavírusu na úrovni dvetisíc denne, tak sa vráti naplno na Slovensko.

„Keď je ozaj nárast, tak nie je fér, aby sme nechali svojich kolegov tak. Aj keď práce je v okolitých krajinách dosť, na to sa nemôžem sťažovať,“ hovorí Krčméry. Neuvažoval nad tým, že kvôli neustávajúcim vyhrážkam so svojou prácou nadobro sekne? „Nie, nie je dobré, aby sme sa nechali zastrašiť. Išlo o to, že keď má človek rodinu, tak musí voliť opatrenia ako napríklad dochádzanie,“ uvádza najznámejšia tvár boja proti koronavírusu u nás.

Výzvy na usmrtenie

Ešte viac ako vyhrážky a fyzické ohrozovanie jeho samého mrzeli Krčméryho útoky smerované proti jeho rodinným príslušníkom. „Veľa tých vyhrážok smerovalo paradoxne nie proti mne, ale proti rodine, čo som nepovažoval za férové. Ja som zvyknutý, keďže razím heslo, že radšej si nechám nadávať, ako mať za sebou cintorín,“ vyznáva sa odborník. Koho okrem neho samého sa tieto útoky týkali?

„Boli tam útoky na môjho syna a moju dcéru. Boli tam výzvy na ich usmrtenie, nejaký čas sa aj moji členovia rodiny zdržovali mimo Slovenska,“ vysvetľuje. Útoky na jeho osobu aj jeho rodinu podľa neho už v súčasnosti nie sú také časté ako pred niekoľkými týždňami. Pripisuje to aj záujmu ministra zdravotníctva, generálneho prokurátora a policajného prezidenta, za čo im ďakuje.