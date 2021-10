Smer chce hlavu ministra hospodárstva, ten reaguje: Kvôli takýmto bludom ja rozhodne odstupovať nebudem

Minister hospodárstva Richard Sulík nevidí dôvod na svoje odstúpenie z funkcie.

Mimoriadna schôdza o jeho odvolaní, ktorú iniciuje opozičná strana Smer-SD, by mala byť v utorok 26. októbra. Šéf liberálov už rokoval s poslancami klubu OĽaNO. Rozhovory označil za veľmi otvorené, pričom si podľa neho vyjasnili viaceré veci.

„Koľkí ma nakoniec podporia, koľkí sa zdržia, to vám neviem povedať, uvidíme, tiež sa nechám prekvapiť," zhodnotil vo štvrtok v parlamente Sulík. Návrh na odvolanie je však podľa neho plný nezmyslov. „To fakt len Robert Fico dokáže pozliepať, kvôli takýmto bludom ja rozhodne odstupovať nebudem," dodal. Zároveň potvrdil, že sa stretne aj s poslancami hnutia Sme rodina. „Bude to diskusia, uvidíme ako to dopadne," uzavrel.