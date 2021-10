Unikne Taraba trestu za šikanu prezidentkinej dcéry?! Kotlebovci sa opäť predviedli

Taktické zobrazenie prezidentkinej dcéry vyvolalo vlnu nenávisti.

Po tom, čo poslanec z kotlebovskej kandidátky Tomáš Taraba (42) „podhodil“ svojim fanúšikom fotografiu Emmy Čaputovej (17), sa mladej modelky zastali desaťtisíce ľudí. Napriek tomu sa našli ďalšie profily na sociálnych sieťach, ktoré pokračujú v urážkach prezidentkinej dcéry a zosmiešňujú ju napríklad za krátke vlasy či výrazný modelkovský mejkap. Napriek ráznej reakcii polície sa však zdá, že poslanec trestu za svoje konanie unikne.

Extrémne vyjadrenia hraničiace s kyberšikanou a znevažovanie zjavu Emmy Čaputovej v priamom prenose. Sociálne siete zaplnili za posledné dva dni tisíce komentárov a zosmiešňujúcich obrázkov, ktoré nevyberane útočia na ešte stále neplnoletú dcéru prezidentky Zuzany Čaputovej. Uťahujú si z jej vzhľadu, píšu o nej, že je škaredá a radia jej, aby sa už nedávala fotografovať. To všetko len preto, že v nedeľu vystúpila na módnej prehliadke, na ktorú si ju prišla pozrieť aj jej mama.

Vlnu internetovej nenávisti zosilnil príspevok poslanca Tarabu, ktorý zverejnil fotografiu Emmy s komentárom, že „Slovensko má podľa všetkého novú topmodelku“. Keďže v minulosti opakovane útočil na samotnú prezidentku, málokto zostal na pochybách, či tento príspevok myslel ironicky. Jeho status následne spustil ďalšie množsto reakcií, kde si extrémistické stránky uťahujú zo samotného zjavu dievčaťa a rozpútavajú na internete ďalšiu novú vlnu nenávisti proti mladej modelke.

To, že nejde o vyjadrenie obdivného názoru, si všimla aj slovenská polícia, ktorá uviedla, že ak sa ľudia dopúšťajú konania, ktoré môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu, tak to prenechávajú kolegom vyšetrovateľom.

„Osoba, ktorá by mala byť vysokou autoritou, sa rozhodla podhodiť na verejný lynč mladistvé dievča, ktoré nemá ani 18 rokov. Je úplne jedno, o koho dcéru ide. Je to bezbrehý útok na dieťa len kvôli jeho vzhľadu. Je to exemplárny prípad šikanovania cez internet,“ uviedli muži zákona. Hlava štátu reagovala drsne: „Poslanec Taraba by sa o moju dcéru nikdy nezaujímal, keby to nesúviselo s mojou funkciou. Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte!“

Trestné konanie?

Právni experti, ktorých sme oslovili, si však myslia, že trestný zákon bude v tomto prípade krátky. Podľa docenta trestného práva z Právnickej fakulty UK Ondreja Laciaka v tomto prípade nebola naplnená podstata trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Práve toto je kvalifikácia, ktorá sa v súvislosti s Tarabovým statusom najčastejšie spomína.

„Ak by sme to aj brali ako ponižovanie, z okolností tejto situácie vyplýva, že nie je dlhodobé. V predmetnom prípade toto konanie teda nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu,“ vyjadril sa pre Nový Čas Laciak. „Nevylučujem však to, že by bolo možné sa domáhať v rámci civilnej žaloby na ochranu osobnosti satisfakcie alebo ospravedlnenia. Je potrebné pripomenúť, že trestné právo je v právnom štáte ,ultima ratio´, teda krajným prostriedkom riešenia právnych vzťahov,“ dodáva právny expert.

Advokát Róbert Bános rovnako pripomína, že zákon myslí na ľudí, ktorí dlhodobo a zámerne útočia prostredníctvom internetu na inú osobu. Za takýchto okolností hrozí tvrdý trest. „V tomto prípade pravdepodobne trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania, za ktoré hrozí, nakoľko v prípade dieťaťa ide o chránenú osobu, trest odňatia slobody na 1 - 4 roky,“ dodal Bános.