Drsný útok Tarabu neostal bez odozvy: Emma Čaputová komentuje poslancov status

Nezostala mlčať! Dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej Emma sa rozhodla reagovať na tvrdé slová poslanca Tomáša Tarabu na jej adresu.

Mladučká prezidentkina dcéra Emma Čaputová absolvovala debut v roli modelky. No jej vystúpenie neostalo bez odozvy. Na drsný útok poslanca Tomáša Tarabu reagovala nielen mama Zuzana, ale aj samotná Emma. "I keď to zosmiešnenie mierilo na mňa, chápem, že to mnohých z vás pohoršilo, lebo to má väčší dosah. Týka sa to všetkých, ktorí si už útoky a šikanu na internete zažili," napísala na Instagrame.

"Veľmi mi vaša podpora pomohla. Posielam ju ďalej každému, kto si zažil niečo podobné," dodáva tínedžerka Emma.

Poslanec Tomáš Taraba zverejnil fotografiu dcéry Zuzany Čaputovej Emmy z módnej akcie Fashion LIVE!, na ktorej sa predstavila ako modelka. "Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku," napísal k fotografii. Za tento príspevok si vyslúžil kritiku od komentujúcich, no príspevok neušiel ani pozornosti polície.