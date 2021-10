Obavy v rodine Lucie Ďuriš Nicholsonovej: 5-ročný synček má COVID!

Urobili sme mu dva domáce antigénové testy. Oba boli pozitívne.

Testy sme si urobili aj my s manželom a 13-ročná dcéra Lilly. Všetky naše testy boli negatívne. Všetci traja sme plne zaočkovaní," napísala na Facebooku politička.

Jakubkovu nákazu potvrdil aj PCR test. ,,Kvôli nedostatku slnečného svetla Jakub, ako väčšina detí v Bruseli, dlhodobo užíva vysoké dávky vitamínu D, ale aj vitamín C, B12 a CBD. Napriek tomu dostal COVID. Medzitým nám zo školy oznámili, že celá Jakubova trieda je zavretá a zavreli aj družinu na Jakubovej škole. Žiadne vitamíny nezabránia tomu, aby ste dostali COVID. Jediná účinná obrana je očkovanie a to je krásne vidieť na našom prípade. Jediný nezaočkovaný v našej rodine je 5-ročný Jakubko. My ostatní sme zaočkovaní a to nás pred COVID-om zatiaľ ochraňuje," podelila sa o svoju skúsenosť Ďuriš Nicholsonová.