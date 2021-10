Politológ odkrýva karty šéfa Hlasu: Išiel by Pellegrini do vlády s Ficom?! Blaf na voličov

Vyjadrenie lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho o tom, že si vie ťažko predstaviť byť súčasťou vlády, v ktorej by bol premiérom šéf strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico, je blafom a politicko-marketingovým ťahom.

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že Pellegriniho tvrdenie má za cieľ nalákať voličov, ktorí by nikdy Smer-SD nevolili.

„Viacerí európski politici sa vyjadrili, že Pellegrini je človekom konsenzu. Ja s nimi súhlasím, ale dodal by som k tomu, že sa riadi vysoko pragmatickým a utilitaristickým prístupom, a preto je možné, že by sa vedel dohodnúť na povolebnej spolupráci doslova takmer s hocikým. Aj s Ficom či predsedom SaS Richardom Sulíkom," myslí si Ruman.

Lídra Hlasu-SD považuje za centristu, preto by mu podľa neho nevadilo ani ľavé či pravé spektrum politických strán, pokiaľ by mohol so svojou stranou participovať na moci. Politológ doplnil, že by to záviselo od miery a rozsahu právomocí. Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú istý pokles strany Hlas-SD a naopak, rast Ficovho Smeru-SD.

Ruman sa nazdáva, že Pellegrini precenil svoju stratégiu, keďže stavil na kartu odmietania spolupráce s Ficom. „Viac voličov vyhranených voči Smeru-SD sa mu získať nepodarí, rovnako ako nevoličov. Skôr si myslím, že práve Smer-SD bude ten subjekt, ktorý mu voličov poberie. Budú to tí istí voliči, ktorí pred časom odbehli od Fica, aby sa k nemu znovu vrátili. Čím viac bude Pellegrini Fica odmietať, tým viac preferencií stratí," ozrejmil.

Politológ je toho názoru, že pokiaľ by Hlas-SD v najbližších parlamentných voľbách získal nižšiu volebnú podporu, išiel by do vlády so Smerom-SD. Pridalo by sa k nim podľa jeho slov aj hnutie Sme rodina a vie si predstaviť, že aj maďarská strana Aliancia za predpokladu, že by sa dostala do parlamentu.

„Teoreticky ešte aj iný subjekt. Fico v súčasnosti pôsobí autentickejšie a z hľadiska stratégie premyslenejšie než Pellegrini, nielen vo vzájomnej opozičnej konfrontácii, ale aj vo vzťahu k reflexii voči súčasnej vláde," zhodnotil Ruman.