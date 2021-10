Toto sa často nepočuje, Pellegrini pochválil ministra zahraničia: V tejto otázke by mohla vláda rátať s podporou Hlasu

Vláda by mala priniesť balík legislatívnych zmien na kontrolu vlastníctva slovenskej pôdy.

V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedal predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini. Podľa bývalého predsedu vlády by napríklad prichádzalo do úvahy napríklad aj zavedenie registra konečných užívateľov výhod z pôdy. Zavedenie registra by podľa neho pomohlo riešiť napríklad situácie, kedy sa zahraničná vláda bude snažiť odkúpiť slovenské firmy, ktoré vlastnia pôdu.

Pellegrini pochválil ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) za intervenciu maďarskej strany za skupovanie pôdy na Slovensku, v dôsledku ktorej sa maďarská vláda rozhodla nepokračovať v skupovaní pôdy na Slovensku. Pellegrini zároveň prisľúbil, že by vláda mohla pri schvaľovaní zákona rátať aj s podporou strany Hlas-SD.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) súhlasí s tým, že Slovensko musí chrániť svoju pôdu. Zároveň však podotýka, že v minulosti už podobná právna úprava na Slovensku fungovala, no napokon bola Ústavným súdom SR vyhodnotená ako protiústavná. Podľa Kolíkovej preto musí byť prípadná právna úprava dostatočne kvalitná na to, aby bola plne v súlade s Ústavou SR.

Podľa Kolíkovej je možné pripraviť právnu úpravu, ktorá umožní Slovensku chrániť svoje národné záujmy a zároveň bude aj dostatočne účinná proti prípadnej snahe obchádzať pravidlá prostredníctvom skupovania štátnych majetkov súkromnými spoločnosťami zo zahraničia. „Aj pri obchodných spoločnostiach sa s tým dá pracovať. Dá sa aj tam odsledovať, kto je vlastníkom v tých spoločnostiach a kto tam má aký podiel. Takže toto nie je nerealizovateľné,“ uzavrela Kolíková.