Minister financií odmieta ticho počúvať kritiku rozpočtu: Ukázal prstom na Pellegriniho a Fica

Peter Pellegrini (Hlas-SD) a pred ním Robert Fico (Smer-SD) hospodárili tak, že im bolo jedno.

Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) tak reagoval na opozíciu, ktorá kritizuje rozpočet. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike pokračoval, že je podľa neho logické, že ho opozícia kritizuje. Po vystúpení Matoviča diskutovali v relácii i predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) a exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

"Peter Pellegrini a pred ním Robert Fico hospodárili tak, že im bolo jedno. Jednoducho rozdávali, podstatné bolo, aby pri tom rozdávaní čo najviac ukradli. Tým pádom v čase, kedy druhé krajiny si znižovali dlh, ktoré hospodárili s prebytkami rozpočtu, oni každý jeden rok zadlžovali," povedal na kritiku opozície Matovič. Rozpočet, ktorý predložil, má podľa neho viac ako 300 strán dokopy aj s prílohami, a robia na ňom desiatky ľudí na Ministerstve financií (MF) SR v podstate celý rok.

Podľa neho je jasné, že každý minister by chcel viac. "My sme sľúbili inú politiku, ako robili ´smeráci´. Oni rozdávali preto, aby si kupovali ľudí," povedal. Pokračoval, že jeho prioritným cieľom je strážiť spoločné peniaze, a presadiť reformu, ktorá zabezpečí, aby politici nemohli rozkrádať spoločné peniaze.

Čo sa týka dlhodobej udržateľnosti financií, Slovensko je podľa Viskupiča najhoršie z celej EÚ. "Nepozerajme ešte na COVID-19, to je ešte krátkodobá záležitosť. Najviac zhoršilo dlhodobú udržateľnosť financií zrušenie dôchodkového automatu na konci vlády strany Smer-SD," uviedol. Nepopiera, že dlh narástol. Kľúčové podľa neho je to, ako sa vlády správajú po skončení krízy, aby sa konsolidovali verejné financie a aby sa okamžite po skončení krízy robilo všetko pre to, aby sa vláda mohla pripravovať na ďalšiu.

"Oproti roku 2019 vám nielen že verejné výdavky rastú o 9,4 miliardy eur, vám narástli príjmy o 5,2 miliardy eur. Míňate mimo covidu a mimo plánu obnovy navyše 7,4 miliardy eur," kritizoval Kamenický. Podľa jeho slov enormne rastú ´necovidové´ výdavky, ktoré treba analyzovať. Rozpočet považuje za rozpočet enormného zadlžovania. "Ak sa pozrieme na minulý rok, vy ste míňali na nezmyselné testy okolo jednej miliardy, na MOM-kách sa nabaľoval bývalý štátny tajomník, minuli ste 110 miliónov eur, očkovacia lotéria stála 50 miliónov. Keď sa tu minuli takéto peniaze, na platy ide veľká nula," povedal Kamenický.

Viskupič reagoval, že ekonomickú pandémiu zvládli lepšie. Aj keď boli odvetvia, ktoré boli postihnuté viac, firmy nekrachovali. "Keď si zoberieme zisky firiem, tak boli takmer vôbec nepostihnuté. Máme lepšie dane z príjmu právnických osôb, máme lepší výber, ako sa čakalo. Toto bude mať pozitívny efekt pre budúci rok, pretože firmy vykázali zisk, zdanili ho, tým pádom nie sú v stave, že by museli straty sanovať z budúcoročného zisku. Toto celé nám prinesie viac peňazí do rozpočtu a ukazuje to, že peniaze, ktoré sme minuli, boli použité efektívne, ochránili sme ekonomiku, zamestnanosť a ľudí," pokračoval, že aj keď valorizácia vo verejnom sektore je síce nula, pri kolektívnom vyjednávaní môže byť dosiahnuté niečo iné. Znamená to, že kolektívne vyjednávanie prebieha a Viskupič tvrdí, že uvidia, čo z neho vyjde.