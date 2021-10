Matovič chce kvóty na slovenskú hudbu nechať, ministerka Milanová reaguje

Povinnosť hrať aspoň 25 percent slovenskej hudby v rádiách podľa ministra financií SR Igora Matoviča (OĽaNO) ostane.

Napísal to vo svojom statuse na sociálnej sieti. Ako v ňom vysvetlil, vo štvrtok 14. októbra sa stretol s ministerkou kultúry SR Natáliou Milanovou (OĽaNO) a poprosil ju, aby sa kvóty nerušili. Podľa neho si obaja veľmi dobre uvedomujú, že „je len otázka času, keď nás bude niekto z Bruselu k zmene tlačiť“. Matovič zdôraznil, že by sa nemalo rušiť to, čo funguje. „Rádiá podnikajú na štátnych licenciách, preto ako štát máme úplne legitímne právo od nich žiadať pomoc našim umelcom pred valcom anglofónnej hudby. To nie je nacionalizmus, to je zdravý rozum a ochrana verejného záujmu,“ zhodnotil.

Milanová vyzdvihla, že zákon o mediálnych službách vzbudil veľkú pozornosť v pripomienkovom konaní. Podotkla, že práve pripomienkové konanie slúži na konštruktívnu diskusiu a prípadné korekcie. Potvrdila, že s Matovičom sa vecne a konštruktívne rozprávali aj o kvótach. V rozhovore ho upozornila na riziká, ktoré hrozia pri zachovaní súčasného stavu povinných kvót na slovenskú hudbu v rádiách. Milanová však chápe argumenty druhej strany. Ako ďalej doplnila, Európska únia (EÚ) sa ešte nevyjadrila a zároveň stále prítomná pandémia rozvoj kultúry dramaticky obmedzuje. „Slovensko moderný zákon o mediálnych službách, hoci už len v boji proti dezinformáciam, naozaj potrebuje. Aj preto, hoci sa osobne stotožňujem s odborným stanoviskom ministerstva kultúry, sme v tomto konkrétnom bode dospeli k politickému rozhodnutiu ponechať aktuálny stav kvót na slovenskú hudbu a v tomto zmysle ministerstvo aj upraví návrh zákona,“ uzavrela vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Ministerstvo kultúry SR (MK SR) Zuzana Viciaňová.

MK SR v stredu 13. októbra informovalo o pripravenom veľkom mediálnom zákone, ktorý upravuje aj hudobné kvóty v rádiách. „Ministerstvo kultúry vo svojom návrhu neruší kvóty slovenskej hudby. Tie zostanú zachované na verejnoprávnych staniciach, a to vo výške 35 percent tak, ako bolo doteraz. Jednou z ich úloh má byť podľa nás aj podpora domácej hudobnej scény. Štát nemá diktovať komerčným rádiám, čo majú hrať,“ priblížila vtedy Milanová. Hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová dodala, že rezort je otvorený diskusii k danému návrhu v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Plánujú sa zaoberať všetkými pripomienkami, ktoré v ňom účastníci vznesú.