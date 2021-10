Obvinený vyšetrovateľ ide proti Kollárovi: Žaloba o 100 000 €! Takto vidí šance Čurillu advokát

Toľko hovoril o „čurillovskej mafii“, až sa mu to vypomstí? Predseda NR SR Boris Kollár (56) bude podľa všetkého musieť vysvetľovať svoje slová pred súdom.

Za výrok o „čurillovskej mafii“, za ktorý sa zatiaľ odmieta ospravedlniť, ho totiž zažaloval samotný Ján Čurilla, vyšetrovateľ tých najzávažnejších korupčných káuz a terč tohto Kollárovho výroku. Ten je stále obvinený, čo je podľa Kollára problémom.

Samotný výrok odznel krátko po tom, ako Čurillu a ďalších troch vyšetrovateľov NAKA v septembri zatkla policajná inšpekcia. „Nebudem podporovať, aby na druhej strane vznikla nová mafia, môžem ju pokojne nazvať ‚čurillovská‘“ vyhlásil predseda parlamentu. Čurilla a jeho kolegovia sú obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti, paradoxné pritom je, že ich obvinil vyšetrovateľ Úrad inšpekčnej služby, ktorého predstaviteľov chceli sami vyšetrovať.

Čurilla: Nech to Kollár dokáže

Podľa textu žaloby, o ktorom informoval portál aktuality.sk, vyjadrenia na adresu Čurillu „neakceptujú zásadu prezumpcie neviny a neprimeraným spôsobom zasahujú do osobnostných práv žalobcu“. Štvoricu vyšetrovateľov medzičasom prepustili a stíhajú na slobode. Obvinenia proti nim sú podľa súdu, ktorý rozhodoval o väzbe, postavené na vode. Časť koalície tvrdí, že ich stíhanie má byť politicky motivované a má súvisieť s prebiehajúcim bojom medzi „tímom“ a „antitímom“ v silových zložkách.

Čurilla požaduje od Kollára verejné ospravedlnenie a odškodné vo výške 100 000 eur, ktoré chce dať na charitu. „Z vyjadrení predsedu parlamentu je zrejmé, že keď hovorí o ‚druhej strane‘, myslí tým skutočných mafiánov a členov organizovaných zločineckých skupín, proti ktorým žalobca ako vyšetrovateľ NAKA spolu so svojimi kolegami celý svoj profesijný život bojovali a bojujú a rozhodujúcou mierou sa pričinili o elimináciu tých najnebezpečnejších zločineckých skupín, ktoré na území Slovenskej republiky pôsobili,“ píše sa ďalej v žalobe. Kollár v reakcii na žalobu v piatok zopakoval, že sa za svoje vyjadrenie zatiaľ nemieni ospravedlniť. „Pán vyšetrovateľ Čurilla je stále trestne stíhaný. Pokiaľ mu bude zrušené stíhanie generálnym prokurátorom, alebo rozhodne súd, ktorý povie, že trestný čin nenaplnil, potom sa k tomu postavím čelom a pánovi Čurillovi sa ospravedlním. Dovtedy nemám dôvod to urobiť,“ povedal Kollár.

Podotkol, že Čurilla zrejme nemá rovnaký meter, keďže mu neprekážali výroky iných osôb. Kollár preto verí, že vo svojom profesijnom živote má iný prístup a k porušeniam zákona pristupuje u každého rovnako.

Čurilla má šancu uspieť

Róbert Bános, advokát

- Pán Čurilla by v súdnom spore za tento výrok podľa môjho názoru mohol mať úspech, a to najmä s poukázaním na to, že v rámci trestného konania platí zásada prezumpcie neviny, podľa ktorej sa osoba považuje za nevinnú, kým súd právoplatne nerozhodne o vine. Čo sa týka ospravedlnenia, toto by mohlo byť uložené. Súd zaviaže žalovaného aj k náhrade nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípadoch, ak ospravedlnenie nie je postačujúce. Vzhľadom na to, že má ísť o vyšetrovateľa, ktorý vyšetroval najťažšie trestné činy, mohla byť jeho pozícia v spoločnosti značne poškodená, a preto by súd mohol priznať aj finančnú kompenzáciu. Čo sa týka výšky nemajetkovej ujmy, táto by nemala byť vyššia, ako je výška napr. pri spôsobení smrti (max. 50-násobok minimálnej mzdy, ktorá je 623 €). Obe strany sporu by sa mohli dohodnúť aj na mimosúdnom vyrovnaní.