Exkluzívny rozhovor s ministrom zdravotníctva: Reakcia na drsnú kritiku Krajčího, aký má vzťah s Matovičom?

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas opisuje aj svoj vzťah so šéfom OĽaNO Igorom Matovičom.

Vy sa veľmi nevyjadrujete k útokom, ktoré na vás vedie Igor Matovič, ale predsa len to skúsim: Naposledy hovoril o tom, že sa pozrie na vaše výsledky, že ako ste posilnili očkovanie, a niekedy v októbri vyhodnotí, či zostávate alebo nie. On to povedal tak natvrdo – vy ste na túto tému už s ním hovorili?

My sme sa v poslednom čase rozprávali hlavne o rozpočte. Táto téma nebola na stole.

Veríte teda, že máte jeho dôveru aj naďalej?

Tak pokiaľ tu sedím, tak myslím si, že áno. Viete, ja to takto nehodnotím. Snažím sa robiť svoju prácu v prospech pacientov a zdravotníkov, navyše sme v historickej pandémii. Politickými okolnosťami, pokiaľ vyslovene nemajú vplyv na moju prácu a môj rezort zdravotníctva, tak s tými sa nesnažím zaoberať a sústredím sa na podstatu veci.

A ako vnímate, keď na vás takto útočí človek, ktorý sedí s vami za jedným stolom na vláde?

Tak viete, myslím si, že toto je politika, zvykám si na to. Som pokojný človek, takže ja tieto veci, ktoré si myslím, že médiá až príliš veľmi akcentujú a rozoberajú, veľmi neriešim. Ono to možno zvonku vyzerá tragicky, ale vnútri to nie je až také.

Čiže veríte si, že zostanete ministrom až do konca tejto súčasnej koalície, už je to len dva a pol roka.

Preto som sem išiel, aby som nejakú prácu v prospech slovenského zdravotníctva spravil. Vedel som, dokedy táto misia trvá a nemám dôvod z akýchkoľvek príčin odchádzať skôr. Pokiaľ bude pán premiér a kolegovia z vlády a možno aj občania spokojní s mojou prácou, a nestane sa nejaká závažná chyba, rád svoju prácu s plným nasadením spolu s mojím tímom dokončím. Ostatné veci sú politika a treba si zvykať aj na útoky, možno aj od opozičníkov a iných subjektov v zdravotníckom sektore. Taktiež kolegovia v stavovských či odborných organizáciách môžu mať iný názor na moju prácu, ale väčšinou sa to snažím vydiskutovať a potom nájsť spoločnú zhodu. V konečnom dôsledku všetkým nám má ísť o pacienta a zdravotníka.

Keď ste rokovali o rozpočte nepociťovali ste nejakú zášť zo strany Igora Matoviča?

Práveže naopak. Strávili sme spolu len v utorok tri hodiny a pokiaľ sa rozprávame o tom, čo rezort potrebuje a aké sú možnosti tohto štátu, tak tie rokovania boli veľmi korektné. Nebolo z toho vidieť žiadne iné bočné veci, rokovali sme sa o odborných veciach s odborníkmi, vysvetľovali sme si stanoviská, a ja si myslím, že pán minister financií chápe potreby rezortu a myslím si, že jeho prístup bol veľmi konštruktívny.

Nedávno sa ku vám vyjadroval aj váš predchodca Marek Krajčí. Kritizoval nástup tretej vlny, hovoril že je rýchly nárast úmrtí pre nízku zaočkovanosť, tiež tvrdí, že málo testujeme, celkovo nemá dobrého slova na manažment pandémie. Považujete túto jeho kritiku za oprávnenú?

Niektoré veci sa samozrejme robili predtým inak, dnes sme trochu skúsenejší. Myslím si, že je jeho legitímne právo mať na niektoré veci iný názor. Niekto je zástancom testovania, niekto možno nie. Niežeby som nebol zástancom testovania, ale odborníci hovoria, že lepšie je testovať v ohniskách, a pri tejto delta mutácii testovanie a trasovanie po štyroch dňoch, pokiaľ toho pacienta odhalíme, vlastne stráca zmysel pre rýchlu infekčnosť. Ja nespochybňujem prácu svojho predchodcu, každý pracuje za istých okolností a pandemická situácia v tom čase bola asi horšia, pretože nás to všetkých prekvapilo a situácia bola nová. Dnes máme skúsenosti a myslím si, že to zvládame. Verím tomu, že tá situácia už horšia nebude.

Nebudete mu oponovať nejakým štipľavým odkazom v súvislosti s tým, že sme videli, ako zvláda on tú druhú vlnu a mal 4 000 ľudí v nemocniciach...

V žiadnom prípade.

Keď sa bavíme o OĽaNO, uvidíme vás na kandidátke v budúcich voľbách práve za toto hnutie?

Nie.

Neplánujete zostať v politike, čo sa týka poslaneckého mandátu?

Nie. V žiadnej strane a na žiadnej kandidátke nebudem.