Peniaze na rok 2022 rozhádali ministrov: Tvrdé odkazy Matovičovi kvôli rozpočtu!

Schválili zákon roka a smeruje pred poslancov. Vláda sa po týždňoch rokovaní dohodla na podobe budúcoročného rozpočtu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Jednotliví ministri po zasadnutí vlády neskrývali, že minister financií Igor Matovič (48) im nepridelil toľko peňazí, koľko by si predstavovali. Kde všade sa bude šetriť?

Vlaky budú pomalšie - 2 212 mld. €

Andrej Doležal, ministerstvo dopravy

- Nie som spokojný s rozpočtom. Chceli sme viac, myslím si, že aj Slovensko si zaslúži viac. V údržbe železničnej infraštruktúry budeme odkladať údržbu, spomaľovať trate a vlaky budú pomalšie.

Chcem navyšovať platy učiteľov - 3 643 mld. €

Branislav Gröhling, ministerstvo školstva

- Priorita je pre nás zvyšovanie platov učiteľov a normatívu, čiže príspevku na žiaka. Ten sa 10 rokov nezvyšoval, no nároky na školy sa zvyšujú stále. Učitelia boli po lekároch najviac vyťažení, robili všetko, čo mohli robiť, aby zabezpečili dištančné vzdelávanie. Znášali množstvo nadávok a aj na základe tohto by sme im ako vláda nemali odkázať, aby počkali do budúceho roka, ale jasne by sme mali povedať, že sú pre nás dôležití.