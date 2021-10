Bývalý minister Smeru a guvernér NBS Kažimír obvinený z podplácania: O čo ide v kauze!

Ďalší prominentný verejný činiteľ v hľadáčiku orgánov činných v trestnom konaní.

Špeciálna prokuratúra najnovšie obvinila z korupcie súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra (53). Obvinenie má súvisieť s úplatkom pre bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho (49).

Prípad sa týka ešte čias, keď bol Kažimír ako zástupca Smeru ministrom financií. Do Národnej banky Slovenska sa porúčal až po tom, čo skončil na ministerskom poste na konci roka 2018. Jeho mandát tam má podľa zákona trvať až do roku 2025. Kažimír sa však najnovšie musí vysporiadať s tým, že je obvinený z korupcie. Súvisieť to má podľa portálu aktuality.sk s úplatkom pre vtedajšieho šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho.

Samotné obvinenie vzniesol Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý vedie Daniel Lipšic. Čo mal vlastne Kažimír spraviť? Detailov veľa nie je, no v korupčnej kauze mal byť sprostredkovateľom a úplatok 50 000 € doniesť práve Imreczemu. Podľa Markízy tým mal urýchľovať daňové konania. Imrecze o tom vypovedá pred vyšetrovateľmi, lebo sa rozhodol spolupracovať s políciou.

Kažimír odmieta, že by sa jeho obvinenie zakladalo na pravde. „Necítim sa byť vinný zo žiadneho trestného činu,“ povedal guvernér. „Skutkový stav v uznesení je nepravdivý a v samotnom odôvodnení chýbajú potvrdzujúce dôkazy. Nemám žiadne informácie a nie som si ani vedomý porušenia zákona, zároveň som nikdy nemal ani žiadny záujem vplývať na akékoľvek konania,“ skonštatoval Kažimír.

Prezídium Policajného zboru uviedlo, že nemôžu v tejto chvíli poskytnúť žiadne informácie. Podľa Kažimírovho advokáta ide o prečin, čiže maximálna sadzba je za takéto skutky päť rokov väzenia. Kažimír má podať sťažnosť proti obvineniu, o ktorej rozhodne prokurátor Generálnej prokuratúry.

Problémový Mýtnik

V okolí Kažimíra sa podozrivé kšefty objavovali aj v inom prípade - miliónových zákazok na Finančnej správe. V júni obvinili jeho dlhoročného kamaráta Miroslava Slahučku z prijímania úplatku vo výške 150 000 €. Aj v tomto prípade figuruje Imrecze, cez ktorého si mal Slahučka vypýtať úplatok od majiteľa firmy, ktorá zarábala na utajovaných zmluvách podnikateľa s IT Michala Suchobu. Slahučka vraj mal tvrdiť, že sa na ministerstve financií postará o príslušné rozpočtové opatrenie k plánovanému dodatku.

Aktuality.sk upozorňujú, že podľa vyšetrovateľov si Slahučka vypýtal v roku 2017 úplatok vo výške piatich percent z konečnej hodnoty zákazky na plánovaný dodatok k projektu eKasa. Suchoba mal zaplatiť za to, že Slahučka vybaví schválenie daného rozpočtového opatrenia na ministerstve vedenom Kažimírom. Ten to niekoľkokrát odmietol. „Mrzí ma to, že takéto podozrenia zo zlyhania niektorých ľudí kazia obraz nielen o mojej práci, ale aj o práci ľudí na ministerstve,“ povedal po svojom augustovom výsluchu na polícii Kažimír.

„Nie som tu na to, aby som komentoval vyjadrenia niektorých ľudí, ktorí sú v rôznych životných situáciách a zrejme sa z nich snažia dostať. Riadil som sa a riadim sa zákonmi,“ dodal na margo kajúcnikov, ktorí začali rozprávať o tom, čo sa podľa nich dialo na najvyšších miestach politiky.

Kažimír v tejto veci nie je obvinený, aj v uznesení Špecializovaného trestného súdu sa píše, že zatiaľ nie je zrejmé, kto si mal v tomto prípade úplatok nechať. V Mýtniku III je obvinený bývalý štátny tajomník z čias Kažimíra Radko Kuruc, oligarcha Miroslav Výboh či práve Imrecze.

Kto je Kažimír

- bývalý dlhoročný politik Smeru

- pôsobil ako podpredseda Smeru

- na ministerstvo financií nastúpil v roku 2012

- odišiel z funkcie ministra po tom, čo ho parlament zvolil za šéfa NBS v roku 2019

- mandát guvernéra NBS má do 1. júna 2025 - zo zákona ho vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády schválený v parlamente

- na verejnosti sa objavoval s partnerkou Katarínou Koreckou