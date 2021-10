Tajná dohoda Babiša so Zemanom?! V Česku vládne povolebné napätie: 4 scenáre vývoja

Boj o post premiéra. Po parlamentných voľbách v Českej republike lídri dvoch politických zoskupení zápasia o miesto predsedu vlády.

Podľa všetkého to vyzerá tak, že Andrej Babiš (67) končí a vystrieda ho Petr Fiala (57), ktorý má dohodnutú koaličnú väčšinu. Babiš v utorok šokoval verejnosť, keď oznámil, že krátko pred tým, ako prezidenta Miloša Zemana (77) hospitalizovali, mu na Hrade povedal, že ho poverí zostavením vlády napriek tomu, že nevyhral.

Zvláštne zákulisné ťahy. Zeman je už niekoľko dní v nemocnici a intenzívne sa o neho starajú lekári s tým, že sa nevie, ako dlho bude vlastne mimo očí verejnosti. Zatiaľ čo v senáte sa skloňuje jeho možné zbavenie právomocí, tak dosluhujúci premiér Babiš prekvapil najnovším vyhlásením. Poverenie o zostavení vlády má dostať predseda politickej strany, ktorá z volieb vzišla víťazne. Túto rétoriku opakoval Zeman aj pred voľbami a rátal s tým, že proti Babišovmu ANO kandidovali dve koalície zložené z niekoľkých strán.

Napokon ho porazila jedna z nich - SPOLU Petra Fialu, avšak ANO skončilo formálne ako najúspešnejšia strana, keď­že do volieb šli samostatne. Toto Zeman využil a podľa Babiša sa s ním na schôdzke dohodol, že ho poverí zostavením vlády. „V nedeľu, keď som hovoril s pánom prezidentom, tak hovoril o tom, že keď nastane tá chvíľa, tak ma osloví, opakovane to hovoril a je na mne, či to poverenie prijmem,“ skonštatoval Babiš. Už krátko po skončení tohto stretnutia Zemana odviezli do nemocnice.

Paradoxné je, že hovorca Hradu Jiří Ovčáček v nedeľu pre lidovky.cz povedal, že Babiš od prezidenta poverenie k rokovaniam o zostavení vlády nezískal. Babišovi však ani takýto krok prezidenta veľmi nemusí pomôcť. Koalície SPOLU a PirSTAN sa totiž dohodli, že zložia spoločnú vládu a už vyjednávajú o ministerských pozíciách. Majú pohodlnú väčšinu v snemovni - 108 z 200 hlasov poslancov. Babiš však nehovorí o tom, či by prípadné Zemanovo poverenie prijal. Nemá tiež plán, či sa chce usilovať o funkciu premiéra alebo sa stať súčasťou opozície.

„Ja som už starší človek, ja sa už nemusím zmierovať s ničím. Chcem byť v zdravotnom výbore,“ oznámil stručne. Ešte pred voľbami hovoril o tom, že ak skončí v opozícii, odíde z politiky. Teraz má veľkú moc prezident Zeman. Ten podľa ústavy poverí Babiša alebo Fialu zostavením vlády. Ak by siahol ako prvom po Babišovi, ten by zrejme nenašiel dostatok spojencov. Zeman však môže vyčkávať a súčasná vláda pod vedením Babiša by pracovala aj naďalej. Predseda STAN Vít Rakušan, ktoré má tvoriť novú koaličnú väčšinu, plne dúfa, že prezident aj Babiš budú „rešpektovať povolebnú rea­litu“.