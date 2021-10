Boris Kollár sa pravidelne vyhráža odchodom: Dokedy vydrží vo vláde?! Takto to vidí politológ

Je to tu zas! Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár (56) sa opäť vyhráža koncom v koalícii.

Za posledný rok a pol, odkedy sa ujal postu šéfa parlamentu, o odchode hovoril už niekoľkokrát. Najnovšie zazneli jeho slová o konci Sme rodina vo vláde po predložení novej súdnej mapy a reforme zdravotníctva. Ako to vnímajú koaliční partneri a odborník?

V koalícii to vrie jedna radosť. Vyhrážky šéfa parlamentu o odchode hnutia Sme rodina sa kopia a jeho kolegovia v koalícii ich prestávajú brať vážne. Kým spočiatku víril atmosféru Igor Matovič tým, že si pohneval svojich kolegov, Boris Kollár mu kontruje strašením o svojom odchode do opozície. Najnovšie hovorí, že mu prekážajú dve kľúčové reformy - súdna mapa a zmeny v zdravotníctve. Otvorene hovorí, že s nimi nemôžu počítať.

„Kľudne nech ma vyhodia, mne je to úplne jedno,“ povedal Kollár. „Ja dúfam, že to nie je taký lacný populizmus, teraz narýchlo sa tu niekomu zapáčiť,“ reagoval na vyhrážky jeho koaličný partner Richard Sulík (SaS). „Stráca to už aj takú pôsobivosť. Tu som zistil, že keď to ide ľavým uchom dnu a pravým von, tak ide to rýchlejšie, ako keď to ide naopak,“ doplnil Sulík. Podobne situáciu opisuje aj najmenšia strana Za ľudí.

„Považujeme reformy v dôležitých oblastiach za kľúčové. Predchádzajúca vláda reformy nerobila a Slovensko stagnovalo. V zdravotníctve jedinou „reformou“ Petra Pellegriniho bolo zozbieranie knihy piesní. Nepokladám za vhodné, keď partneri zaťažujú občanov vyhrážkami o odchode z koalície. Tieto veci sa majú riešiť vo vnútri koalície,“ podotkla predsedníčka Veronika Remišová. Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že koalícia by mala pokračovať. „Všetky ostatné divadelné predstavenia, ktoré prebiehajú, treba ukončiť,“ povedal k Sme rodina v Exprese.

Nevylučujem, že skončí

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Boris Kollár svoje požiadavky dosiahne alebo odíde. Jedna aj druhá možnosť je otvorená a celkom reálna. Zatiaľ sa Kollárovi darí zotrvať vo vládnej koalícii a brzdiť reformy, s ktorými on nesúhlasí. Toto je jeho hra a myslím si, že on je nastavený skôr na zotrvaní vo vláde s tým, že vláda musí robiť úpravy reforiem. Keďže neprichádza reakcia od koaličných partnerov s výnimkou jednej situácie, kedy aj Heger, aj Matovič pripustili, že keď teda chce odísť, tak môže. Je zaujímavé, že podpísal koaličnú zmluvu a teraz od toho upúšťa, lebo asi to cíti tak, že jeho volič by to zrejme neocenil. Ale nie je vylúčené, že mu to raz nevyjde a odíde.