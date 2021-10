Agrorezort sfúkol stranu Smer: Opäť zbytočne vyvoláva paniku

Opozičná strana Smer-SD vo veci skupovania pôdy opäť zbytočne vyvoláva paniku.

Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na zámer strany Smer-SD zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k téme skupovania pôdy na Slovensku.

K uvedenej problematike sa podľa MPRV už stretli rezorty diplomacie Slovenska a Maďarska a na rokovaní odznelo, že v rámci dobrých vzťahov by každá cezhraničná podpora mala byť poskytovaná iba s vedomím a súhlasom štátu, na územie ktorého sa pomoc poskytuje.

"Slovenskú pôdu považujeme za naše národné bohatstvo a dedičstvo, ktorého ochranu budeme aj v týchto turbulentných časoch naďalej legislatívne posilňovať. V tejto súvislosti dal minister Samuel Vlčan (OĽANO) preskúmať možnosti úpravy zákona číslo 140 z roku 2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku," dodalo agroministerstvo.

Strana Smer-SD vo štvrtok (7. 10.) informovala, že chce podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k téme skupovania pôdy na Slovensku. Smer-SD chce, aby vláda povedala, čo ide robiť, aby sa cudzie štáty nedostávali k slovenským pozemkom.

"Viktor Orbán ako silný a skúsený politik chápe, že na Slovensku je bezvládie. Vie, že teraz je čas presadzovať si maďarské záujmy na území Slovenskej republiky," uviedol líder strany Robert Fico. Vyjadril sa tak k tomu, že Maďarsko chce kúpiť pôdu na Slovensku. "Vidíme fond v objeme 400 miliónov eur na maďarskej strane," pokračoval. Ten by mal byť podľa neho na skupovanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.

Matovič ponúka pomocnú ruku pri rokovaniach

Slovenská diplomacia by si mala robiť svoju prácu a spory s Maďarskom riešiť diplomaticky. Apeloval na to minister financií a expremiér Igor Matovič (OĽANO). Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ponúkol pomoc pri rokovaniach s predstaviteľmi Maďarska. Dodal, že v minulosti sa o investíciách maďarskej vlády do južných regiónov Slovenska rozprával s tamojším premiérom Viktorom Orbánom a ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom. Podľa vlastných slov ich požiadal, aby podporu pre slovenské regióny riešili spoločne.

"Ministerstvo zahraničných vecí má byť v prvom rade diplomatické. Po diplomatickej ceste nech vyrieši tento spor. Keď bude potrebovať pomôcť, veľmi rád mu pomôžem," povedal Matovič s tým, že na čomkoľvek sa doteraz vedel s Orbánom a Szijjártóom dohodnúť. "Majú rôzne programy, ktorými prispievajú na rekonštrukcie materských škôl, základných škôl, na výstavbu alebo rekonštrukciu štadiónov na južnom Slovensku a posledný program aj na nákup historických budov a prípadne pôdy," poznamenal s tým, že sa treba pýtať a chrániť štátny záujem. Poukázal však aj na to, že aj Slováci si môžu kúpiť pôdu v zahraničí.

Problém vidí v tom, že v minulosti sa do južných oblastí Slovenska zo strany tunajšej vlády toľko neinvestovalo. "Nekašlime na južné Slovensko. Pomôžme južnému Slovensku, a tým pádom si myslím, že sa pridá aj Viktor Orbán a bude tá pomoc o to intenzívnejšia," zdôraznil.

V súvislosti s mimoriadnou schôdzu, ktorú chce iniciovať k tejto téme Smer-SD, poznamenal, že to nie je žiadne opatrenie. "Zvolať mimoriadnu schôdzu, ktorej program nebudú mať schválený, nie je opatrenie," vyhlásil Matovič.