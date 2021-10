Fico vs. ministri: Drsná prestrelka kvôli kokaínu! Politológ to zhrnul jednou vetou

Čo mu to napadlo?

Líder Smeru Robert Fico (57) začal po tom, čo prokurátor vzal späť žiadosť o väzbu influencerky Zuzany Plačkovej (30) a jej manžela Reného Strausza (32), obviňovať ministrov z brania drog. Fico tvrdí, že ministri súčasnej vlády milujú kokaín a bez dôkazov to spája s tým, že prokurátor si po pár dňoch rozmyslel práve žiadosť o väzbu Plačkovej. Nový Čas zisťoval, ako na to reagujú samotní ministri.

Fico hovoril o tom, že je verejne známe, že vládni ministri milujú kokaín. Spája to práve s Plačkovou a jej manželom, ktorí majú na krku obvinenie z obchodovania s drogami. Minulý týždeň ju súd nevzal do väzby, lebo nevidel dostatok dôkazov na ich samotné stíhanie. Prokurátor síce podal sťažnosť a rozhodovať mal Najvyšší súd, no napokon sťažnosť tento týždeň stiahol a Plačková zostane na slobode. Fico si myslí, že išlo aj o drogy.