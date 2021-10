Téma potratov opäť rezonuje v parlamente: Zákon kritizuje Bittó Cigániková aj mimoparlamentná strana

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania, obmedzí prístup k interrupciám.

Kritizuje najmä predĺženie lehoty na rozmyslenie si toho, či žena podstúpi potrat."Štyri dni v kombinácii s výhradou vo svedomí, v kombinácii s tým, čo zistila neziskovka Možnosť voľby, že až tretina zdravotníckych zariadení neposkytuje tento zákrok, môže spôsobiť, že ženy sa na interrupciu nedostanú alebo ju nestihnú," uviedla v stanovisku Bittó Cigániková. Dodala, že predkladatelia návrhu svoju energiu a silu využívajú do veľkej miery na to, aby zasahovali do práv žien.

Návrh legislatívy hovorí aj o zákaze reklamy na potraty, tiež o premenovaní umelého prerušenia tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva. Poslanci chcú návrhom zaviesť osobitný príspevok vo výške 3170,14 eura pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Legislatíva hovorí tiež o tom, že zariadenie núdzového bývania by mohli využívať aj tehotné matky. Zákon by mal vytvoriť žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

Jedna z predkladateliek návrhu Anna Záborská (OĽANO) po hlasovaní avizovala pozmeňujúci návrh, ktorý má zmeniť čas na rozmyslenie pre potrat na 72 hodín. Je možné, že predložia aj pozmeňujúci návrh, ktorý by hovoril o tom, že hoci sa lehota predlžuje, ak by žena nestihla ísť na ukončenie tehotenstva, lekár by sa mohol zo zdravotných dôvodov vrátiť k 48 hodinám.

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) takisto tvrdí, že lehota 96 hodín je extrémne dlhá a že jej cieľom je znemožniť ženám dostať sa k umelému prerušeniu tehotenstva. Návrhom sa podľa PS obmedzujú práva žien. "Nechávame meniť štát na ideologické ihrisko, poslanci nebojujú za skutočné potreby," uviedla na tlačovej konferencii predsedníčka PS Irena Bihariová. Ide podľa nej o kroky, ktoré by mali "komplikovať a jatriť svedomie tisícom žien, ktoré stoja pred jedným z najťažších rozhodnutí vo svojom živote".