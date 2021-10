Nezaradený poslanec Valášek navrhuje životné partnerstvá: Dostál s ním súhlasí, dodáva však zásadné ale

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní.

V úvode 12. dňa sa diskutovali o návrhu zákona o životnom partnerstve z dielne Tomáša Valáška (nezaradený), ktorý podčiarkol potrebu definovať takýto právny zväzok. Tvrdí, že bez neho prichádzajú páry, ktoré nežijú v manželstve, o desiatky práv. Ondrej Dostál (SaS) s návrhom súhlasí, no pri hlasovaní ho nepodporí. Argumentuje koaličnou dohodou, poukázal aj na aktuálne zloženie parlamentu.

"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je dať všetkým párom na Slovensku, ktoré nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo, možnosť právneho uznania ich zväzku, a tým dosiahnuť zlepšenie životnej a právnej situácie a postavenia v spoločnosti ich samých a ich detí," uviedol Valášek. Poukázal na to, že podobné zákony existujú vo viacerých krajinách Európskej únie.

Bez takéhoto právneho zväzku ostávajú podľa Valáška páry ukrátené o desiatky práv. Partner či partnerka napríklad nemajú nárok na úrazové dávky po smrti druhého partnera, nárok na ošetrovné či na voľno pri úmrtí partnera, žiadne vdovské či vdovecké ani jednorazové odškodnenie pri smrti po pracovnom úraze partnera a podobne. Dodal, že o rôzne práva tak prichádzajú aj deti párov, ktoré nie sú v manželskom zväzku.

"Zďaleka nejde len o páry rovnakého pohlavia," podčiarkol s tým, že napríklad vo Francúzku 95 percent párov využívajúcich podobnú úpravu sú páry opačného pohlavia, a to z rôznych dôvodov. Pýta sa, prečo párom upierať možnosť o takýto právny zväzok, ak nemajú záujem o manželstvo. Pri pároch rovnakého pohlavia podčiarkol, že inú možnosť nemajú. "Právne uznanie ich zväzku v súčasnosti podľa platných zákonov na Slovensku neexistuje. A to napriek tomu, že sú to Slováci a Slovenky ako my všetci, chodia do práce ako my všetci," doplnil a požiadal poslancov o podporu návrhu.

Dostál považuje tento návrh za potrebný a správny. Označil za smutné, že Slovensko nemá upravené spolužitie párov rovnakého pohlavia. Dostál rovnako podčiarkol, že páry rovnakého pohlavia nemajú v SR žiadne možnosti na uzavretie zákonného zväzku. Sú podľa neho situácie, ktoré sa dajú zmluvne ošetriť, no sú aj také, ktoré nie. "Museli by uzavrieť x čiastkových zmlúv alebo jednu komplikovanú," podotkol.

Hoci súhlasí s Valáškovým návrhom, na tejto schôdzi ho nepodporí. "Rešpektujem dohodnuté pravidlá. Vo vládnej koalícii jedno z tých pravidiel je, že nehlasujeme za opozičné návrhy bez toho, aby sme sa na tom nedohodli," vysvetlil s tým, že podobný prístup očakáva aj od koaličných kolegov. Verí preto, že nepodporia napríklad zákaz nedeľného predaja z dielne nezaradených poslancov.

Dostál verí, že podobný zákon sa raz prijme aj na Slovensku, no nemyslí si, že to bude v tomto volebnom období a pri aktuálnom zložení parlamentu. Na druhej strane poukázal na vládny program, ktorý obsahuje záväzok zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcich sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Informoval, že s kolegami už pracuje na takej podobe návrhu, ktorá by bola akceptovateľná naprieč koalíciou. Dodal, že návrh nebude taký ambiciózny, no treba rešpektovať politickú realitu. "Je lepšie pokúsiť sa urobiť aspoň niečo," dodal.