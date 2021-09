Reakcie politikov na prejav prezidentky: Tieto slová v nás budú ešte dlho rezonovať

Správa o stave Slovenskej republiky, ktorú dnes v Národnej rade SR (NR SR) predniesla prezidentka Zuzana Čaputová, bola vyvážená a zároveň nastavila kritické zrkadlo nie len vláde, ale aj poslancom parlamentu.

Vo svojom hodnotení to na tlačovej konferencii uviedla koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS). V strane sa podľa slov predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej stotožňujú aj s názorom prezidentky, že krajina potrebuje stabilitu a jednotné vedenie. Za oprávnenú považujú aj kritiku hlavy štátu, že pandémia postihla tých najzraniteľnejších obyvateľov Slovenska.

„Sme radi, že pani prezidentka spomenula aj témy týkajúce sa životného prostredia. Vnímame aj jej silný apel k vyšetrovaniu korupčných káuz, ktoré musí prebiehať zákonným spôsobom. Nie je správne, ak dve strany v bezpečnostných zložkách štátu bojujú proti sebe svojimi kompetenčnými zbraňami," povedala Zemanová. Čaputovej dávajú podľa jej slov za pravdu aj v názore, že očkovanie je najefektívnejšia cesta, ako sa vysporiadať s pandémiou. „Tieto slová od pani prezidentky si berieme k srdcu a v našich radoch ešte budú dlho rezonovať," dodala predsedníčka poslaneckého klubu SaS.

Prejav prezidentky v Národnej rade SR bol vyvážený. Zhodnotil to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po tom, čo prezidentka pred poslancami vystúpila so Správou o stave republiky. Podľa Kollára prezidentka jasne povedala, že je potrebné spraviť zmeny, bojovať proti korupcii a po 30 rokoch upraviť fungovanie prokuratúry. Dodal však, že prezidentka zdôraznila aj to, že boj proti korupcii sa musí diať zákonným spôsobom.

Prezidentka vyzvala aj na jednotu v koalícii. Podľa Kollára je táto výzva smerovaná nielen jemu, ale aj celej koalícii. „My spolu tvoríme jednu koalíciu a mali by sme ťahať za jeden povraz. Každý musíme niečo preto urobiť,“ doplnil. Predseda NR SR reagoval aj na kritiku prezidentky v súvislosti s úrovňou politickej diskusie na Slovensku. „Politická kultúra nieje na úrovni vyspelých demokracií... každý by si mal vstúpiť do svedomia. Aj ja,“ uzavrel Kollár.

Správa o stave Slovenskej republiky, ktorú predniesla prezidentka Zuzana Čaputová, pravdivo popísala realitu. Na tlačovej konferencii to povedal predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO).

„Prezidentka pravdivo vystihla, v ktorých oblastiach sme ako vláda zlyhali a kde sme naopak zaznamenali úspechy," uviedol premiér. Ocenil, že Čaputová v prejave vyzdvihla obetavosť ľudí v prvej línii boja proti ochoreniu COVID-19, očistu spoločnosti od mafie či reformy smerujúce k zvýšeniu kvality života ľudí. „Som rád, že sa zhodujeme aj v otázke nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní. Cenný bol aj jej postreh, že pandémia vyvolala u ľudí strach a následne aj hnev, čo žiaľ, niektorí začali politicky zneužívať," doplnil Heger.