Ministerstvo zdravotníctva pracuje na adekvátnom ohodnotení zdravotníkov: Prízvukuje potrebu reformy

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pracuje na adekvátnom ohodnotení zdravotníkov.

Zdôrazňuje, že si prácu lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov nesmierne váži. Prízvukuje tiež, že reformovať slovenské zdravotníctvo je nevyhnutnosťou. Pre TASR to v reakcii na vyjadrenia Slovenskej lekárskej komory (SLK) povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Poukázala na to, že na ministerstve sa snažia zefektívniť systém vzdelávania, zjednodušiť podmienky pre vstup na Slovensko pre lekárov z tretích krajín či pracujú na programe rezidentského štúdia, ktorý prináša chýbajúci personál do regiónov. "Zástupcovia ministerstva sú otvorení konštruktívnemu dialógu, a najmä v čase, keď vstupujeme do aktívnej tretej vlny pandémie, prosíme druhú stranu, aby uprednostnila konštruktívny dialóg," odkázal lekárskej komore rezort zdravotníctva.

Ministerstvo tvrdí, že reforma nemocníc je pre zdravotníctvo veľmi dôležitá. "Mnohé vlády sa o ňu pokúšali za posledných 15 rokov niekoľkokrát, no neúspešne. Reforma práve zdravotníckemu personálu prinesie postupne po dlhých rokoch stabilizovanie. Lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú pracovať s novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť zvládať zdravotné komplikácie pacienta," doplnila Eliášová.

Vysvetlila, že reforma zvýši kvalitu aj špecializáciou nemocníc, teda aby sa "všade nerobilo všetko a v malom počte". Ak totiž na pracovisku nie je dostatočná prax, hrozí riziko nezvládnutia komplikácií či ohrozenia pacienta, zopakovalo ministerstvo. Zdôraznilo, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. Priblížilo, že lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba. Dlhodobo chorí pacienti sú totiž hospitalizovaní na akútnych lôžkach, ktoré podľa MZ SR primárne slúžia pre akútne stavy.

"Navyše nemocnica nedokáže takýmto pacientom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na čas potrebný na zotavenie, pretože potrebuje uprednostniť akútnych pacientov," dodala Eliášová s dôvetkom, že by sa tak časť nevyužitých akútnych lôžok mala transformovať na lôžka dlhodobej a následnej starostlivosti - napríklad pre pacientov po cievnej mozgovej príhode, psychiatrických pacientov, pacientov, ktorí sa zotavujú po vážnych operáciách, a iných.

SLK vyzýva kompetentných, aby v rozpočte pre zdravotníctvo na budúci rok vyčlenili potrebné finančné zdroje na stabilizáciu zdravotníkov. Ako v piatok na tlačovej konferencii povedal prezident komory Marian Kollár, ide o prostriedok na to, aby sa zastavilo rúcanie systému zdravotníctva, ktoré by ublížilo najmä slovenským pacientom. "Sme presvedčení, že návrh reformy optimalizácie siete nemocníc je nielen vytrhnutý z konceptu potreby riešenia zásadných problémov slovenského zdravotníctva, ale v navrhovanej podobe neprinesie žiadne zlepšenie ani dostupnosť zdravotnej starostlivosti, a už vôbec nie kvality jej poskytovania," doplnil s tým, že základným riešením situácie nie je optimalizácia siete nemocníc, ale personálna stabilizácia.