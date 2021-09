Predseda Smeru-SD Robert Fico hovorí o "bordeli" v Národnej rade (NR) SR v súvislosti s rokovaním o viacerých návrhoch na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktoré sú zaradené do programu aktuálnej schôdze i na plánovanú mimoriadnu schôdzu NRSR k podobnému návrhu.

Zodpovedný za tento chaos je podľa Fica šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

"Podali sme štyri návrhy na odvolanie Mikulca, ale vládna koalícia blokuje NRSR a nechcela o tom rokovať, až urobili chybu, zaradili to ako riadny bod. Mysleli si, že neprídeme do NRSR, ale my sme prišli a rokujeme. To sú všetko tie isté schôdze," povedal s tým, že dva návrhy stiahnu. Nechajú však už otvorený bod programu o odvolávaní, ku ktorému už aj začali diskusiu. Trvať budú aj na mimoriadnej schôdzi. Fico hovorí o poistke, aby sa o návrhu rokovalo.

Kritizoval i vysvetlenie Kollára k plagátu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v pléne. Podľa Kollára je zakázané len priniesť plagát do pléna, no Matovič ho vyrobil až v sále. Fico tiež vysvetlil svoje slová "radšej byť mafiánom ako plagiátorom", ktorými reagoval na poznámky Kollára. "Môžu si ma nazývať akokoľvek. Ale som hrdý na seba, že mi nikto nemôže povedať: 'Fico, ty si ukradol titul na vysokej škole.' A oni tie tituly ukradli. Môžu si ma nazývať akokoľvek. Ale ja som 'podržtašku' mafiánom, ako je Žaluď a podobne, nerobil, ani som nerobil štartéra, ani som nenosil drogy na Slovensko," skonštatoval Fico.