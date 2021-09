Nabitý program: Plénum čaká Hodina otázok aj ďalšie odvolávanie ministra Mikulca

Plénum Národnej rady SR začalo rokovanie piateho dňa 40. schôdze návrhom odškodňovacieho zákona, ktorý predložili nezaradení poslanci Miroslav Suja a Ondrej Ďurica.

Okrem toho čaká plénum aj štvrtková Hodina otázok či odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Odškodňovacím zákonom chcú poslanci čiastočne eliminovať ekonomické straty, ktoré vznikli malým živnostníkom počas vynúteného zatvorenia či obmedzenia činnosti ich prevádzok v súvislosti s protipandemickými obmedzeniami.

O 14.00 h má plénum na programe tradične Hodinu otázok. Poslanci položili niekoľko otázok aj generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Následne by mali rokovať o návrhoch z dielne envirorezortu, medzi nimi aj o legislatíve, podľa ktorej by v prevádzkach verejného a rýchleho stravovania mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky.

Po hlasovaní o 17.00 h by sa mali poslanci a poslankyne venovať programu 42. schôdze, ktorá sa týka vyslovenia nedôvery Mikulcovi. Ide o ďalší z návrhov iniciovaných Smerom-SD na jeho odvolanie. Opozícia Mikulcovi pri pokusoch o jeho odvolanie vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i to, že sa mal údajne stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Z. v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Dôvodom na jeho odvolanie má byť podľa opozície aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Matejovi Z. a ďalším dvom svedkom.