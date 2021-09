Matovič a Kollár sú na nože: Ako by vyzerala koalícia po odchode Sme rodina? Takto to vidí politológ

Hrozí naozaj odchod strany Sme rodina z vládnej koalície, alebo ide len o napínanie svalov z jednej aj druhej strany?

O odchode strany z koalície začal ako prvý hovoriť minister financií Igor Matovič v reakcii na to, že Sme rodina odmietla zúčastňovať sa na činnosti pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát. Šéf Sme rodina na to reagoval úplne flegmaticky a vyhlásil, že ak ho v koalícii nechcú, v pohode odíde. Ako by takáto koalícia vyzerala a je hrozba odchodu Sme rodina naozaj reálna?

Celá mela sa pôvodne strhla okolo pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát. Tá v pondelok absolvovala svoje prvé zasadnutie, no bez nominantov Sme rodina. Spor sa rozhorel najmä expremiérom Matovičom a šéfom Sme rodina Kollárom, ktorí boli doteraz v rámci koalície najbližšími spojencami. Kollárove vyjadrenia, že bude túto komisiu bojkotovať, a tiež že hrozí vznik akejsi novej mafie, Matoviča rozhnevali natoľko, že Kollára postavil pred hotovú vec. Buď začne ťahať s koalíciou za jeden povraz, alebo z nej môže odísť.

Rana pre Remišovú: Ďalší podporovatelia strany Za ľudí odchádzajú, neodpustili si ostrú kritiku

„Áno, môžu to urobiť. Sadneme si na koaličnej rade. Keď sa tak rozhodnú, rešpektujeme to,“ odkázal mu v diskusnej relácii RTVS Kollár.Koaličná rada sa skončila až po našej uzávierke, politici jednotlivých strán si pred ňou posielali cez médiá už zmierlivejšie odkazy. Hrozba odchodu Sme rodina z koalície bola však vo vzduchu a dokonca aj inak opatrný premiér Eduard Heger pripustil, že treba rátať aj s takouto alternatívou. „Áno, viem si to predstaviť,“ reagoval na tlačovej konferencii po prvom rokovaní pracovnej skupiny.

Matovič ešte pred týmto stretnutím šokoval vyhlásením, že táto skupina bude rokovať každý deň 8 hodín denne až dovtedy, kým neprinesie výsledky. „Predpokladám, že po dvoch-troch dňoch budeme vidieť, že cieľ sa nám rysuje a že naozaj o pár dní bude výsledok vidieť,“ vyhlásil expremiér. Potrebu rokovať 8 hodín denne pritom odôvodnil tým, že členovia komisie majú svoju vlastnú prácu, na komisiu nebudú mať toľko času, a tak sa budú snažiť rýchlo dopracovať k výsledku.