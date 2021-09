Tódovú a Čikovského obvinili z odhalenia tajného svedka, ich šéf je zhrozený: Pokúšajú sa umlčať pravdu!

Obrovský šok! V čase vojny v polícii a prokuratúre sa obvinenia rozšírili aj na novinárov!

Obvinenie sa týka článku spred troch rokov, vďaka ktorému sa verejnosť dozvedela viac o kauze sledovania novinárov a vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Proces odhaľovania prepojení má ďalšiu dohru medzi strážcami demokracie v médiách.

Novinárov Denníka N Moniku Tódovú a Konštantína Čikovského obvinili. Dôvodom má byť ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. „Môžeme potvrdiť, že zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III je v súčasnosti vedené vyšetrovanie vo veci prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti spáchaného formou spolupáchateľstva. Bližšie informácie k predmetnému vyšetrovaniu poskytovať nebudeme,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Obvinenie sa týka odhalenia totožnosti Petra Tótha ako utajovaného svedka v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Trestné oznámenie podal práve Peter Tóth, ktorého odhalením identity mala byť ohrozená jeho bezpečnosť. Novinárom hrozí rok za mrežami.

Basa za pravdu?

Dôvodom je článok z 22. októbra 2018 s názvom „Peter Tóth polícii priznal, že pre Kočnera pred vraždou sledoval Kuciaka a ďalších novinárov“. Ako uviedol Denník N, prokuratúra vzniesla obvinenie tri roky po tom, ako bol článok zverejnený, a tesne pred tým, ako mal byť prečin premlčaný. V obvinení sa píše, že verejnosť sa mohla o Petrovi Tóthovi dozvedieť iba na základe predmetného článku.

„V čase, keď obvinení publikovali uvedený článok, nikto nevedel a ani nemohol vedieť, koľko potenciálnych komplicov vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je ešte na slobode,“ píše sa v dokumente.

„Považujem to za absurdné a šokujúce, že sa bratislavská prokuratúra pokúša stíhať novinárov za pravdivý a presný článok. Tri roky po tom, ako sme ten text zverejnili, je to podľa mňa dôkaz, že to nie je o reálnej snahe o spravodlivosť, ale cítim za tým nejaký iný cieľ,“ povedal šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka prikázal prokurátorovi v Bratislave dané obvinenie preskúmať pre urýchlené preskúmanie zákonnosti a opodstatnenosti obvinenia.