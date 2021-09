Poslanecký klub OĽANO sa zastal vyšetrovateľov NAKA: Začal sa boj o charakter štátu

Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) podporuje vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí vyšetrovali najväčšie kauzy, ale po zásahu policajnej inšpekcie skončili za mrežami.

Na tlačovej besede klubu OĽaNO to povedal poslanec hnutia Peter Kremský s tým, že sú v klube súčasným stavom „veľmi znepokojení“.

Špeciálny prokurátor Lipšic reaguje na obvinenia vyšetrovateľov: Drsné vyjadrenia o SIS!

Podľa Kremského sa cituje zo spisov, ktoré sú neverejné. „Vidno spravodajské hry, zvláštne konštrukcie, neštandardný postup pri vyšetrovaní inšpekcie, ktorý sme tu v minulosti nevideli, a to v čase, keď nominanti bývalej koalície svedčia o obrovskej korupcii na najvyšších miestach,“ vyhlásil Kremský a dodal, že vyšetrovanie sa blížilo k súčasným či bývalým politikom strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) ako Robert Kaliňák, Peter Kažimír, Peter Pellegrini alebo Robert Fico.

Podľa poslankyne OĽaNO Moniky Kozelovej sa začal boj o charakter krajiny. Uviedla, že to, čo sa deje v polícii, nemá nič spoločné so zdravým rozumom. Kozelová povedala, že šéf Smeru-SD čítaním z vyšetrovacích spisov potvrdil, že jeho ľudia sú mu k dispozícii. Poslanec OĽaNO Lukáš Kyselica pripomenul, že súčasná vláda pri svojom vzniku deklarovala boj proti korupcii. Kyselica sa tiež zastal vyšetrovateľov NAKA. Povedal, že sú to rovní chlapi a z minulej práce, čo ich pozná, nikdy nezaznamenal, že by „krivili paragrafy“.

Napätie v polícii vyvolalo vlnu politických reakcií, keď Úrad inšpekčnej služby zadržal svojho dočasného šéfa Petra Scholtza a štyroch vyšetrovateľov NAKA. Okresný súd Bratislava III vzal do väzby všetkých zadržaných. Obvinení sú zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a zmarenia spravodlivosti

Bezpečnostná rada SR vo štvrtok 16. septembra schválila vznik odbornej pracovnej skupiny, ktorá pre vládu a parlament pripraví návrh zmien fungovania polície, prokuratúry a súdov. Podľa šéfa Sme rodina Borisa Kollára sa ich zástupcovia nebudú zúčastňovať na práci komisie.