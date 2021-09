Návrh ministerstva vnútra: Budú nám policajti kontrolovať účty?

Kto sa dopustí majetkového priestupku, musí rátať s tým, že prístup k údajom o jeho bankovom účte môžu mať okrem súdu či finančného riaditeľstva už aj policajti.

Aspoň tak by to malo fungovať, ak na vláde prejde najnovší návrh ministra vnútra Romana Mikulca. Prečo je takéto opatrenie podľa ministerstva dôležité a čo by sa jeho prijatím zmenilo? Už doteraz sa mohli o údajoch o vašom účte, vrátane finančných pohybov na ňom, oboznamovať sudcovia či finančné riaditeľstvo a v prípade vyšetrovania trestných činov aj samotní policajti. Na takéto konanie však najskôr musel vydať povolenie prokurátor.

Ak by prešiel nový návrh z dielne rezortu vnútra, takéto údaje by mohli policajti kontrolovať už aj pri priestupkoch majetkového charakteru, pričom súhlas prokurátora by už nepotrebovali. Ako mini­sterstvo svoj návrh odôvodňuje? Polícia podľa neho potrebuje túto zbraň najmä pri pátraní vo veci priestupkov, ktoré majú charakter podvodu. „Existuje veľa prípadov, keď táto informácia je kľúčová pre ich objasnenie. V trestnom konaní je možné tieto informácie získať, no pri objasňovaní priestupkov toto nie je možné napriek tomu, že konanie páchateľa je obdobné,“ uvádza ministerstvo v tlačovej správe.