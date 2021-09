Otvorený spor medzi SaS a Matovičom: Krach koalície pre Kolíkovú?! Politológovia to vidia jasne

Prichádza jeseň a s ňou aj ďalšie spory vnútri koalície.

Najnovšie sa na pranieri ocitla SaS, ktorá len minulý týždeň rozhodla spojiť sily s odídencami zo Za ľudí. Po tom, čo sa stala druhou najsilnejšou stranou v koalícii, sa do nej obul predseda OĽaNO Igor Matovič (48). Kameňom úrazu sa stal prechod Márie Kolíkovej (47) pod krídla SaS a tým liberáli získali štvrté ministerstvo. Podľa koaličnej zmluvy im však patrí o jeden post menej. Čo sa bude diať teraz?

Sulíkovcov reprezentuje v parlamente 19 zákonodarcov a podľa politickej matematiky im patria tri ministerské kreslá. Tie mali už aj pred fúziou so stranou Za ľudí vo forme školstva, hospodárstva a zahraničia. Nadpriemerný počet kresiel Sulík vysvetľoval ústupkom pri koaličných vyjednávaniach po voľbách, keďže poľoval na post šéfa financií, ktorý pripadol OĽaNO. Teraz sa spor otvára opäť. Kolíková totiž zamiešala kartami, keď prišla spolu so šesticou poslancov hájiť farby liberálov.

Narušila sa tak krehká štruktúra koalície, čo využíva Matovič. Problém mali riešiť na koaličnej rade, no zatiaľ neúspešne. „Lebo som koaličným partnerom oznámil, že pre hnutie OĽaNO je problém, keď sa mafia snaží zahatať cestu k spravodlivosti, stokrát väčší ako to, či niekto bude prilepený na svojom ministerskom kresle. Požiadal som koaličných partnerov, aby sme tento problém extrémne rýchlo riešili a vyriešili. Lebo ak ho nevyriešime, stráca táto koalícia zmysel,“ povedal Matovič.

Myslí si, že sa majú sústrediť na súčasnú vojnu v silových zložkách štátu. „Problém je, že SaS chce anektovať ministerstvo, ktoré jej nepatrí a že pani ministerka spravodlivosti je nalepená na stoličke, ktorej by sa mala, ak je jej prioritou verejný záujem, bez problémov vzdať. Tento problém je stokrát menší ako problém, že si niekto počas návštevy Svätého Otca arogantne povie, že sa mafia vráti,“ dodal Matovič.

Narážal na fakt, že počas návštevy pápeža inšpekcia zadržala, obvinila a sudca poslal do väzby štyroch vyšetrovateľov NAKA, medzi ktorými boli aj tí, ktorí sa venovali korupčným kauzám za predchádzajúcej garnitúry. Matovič tvrdí, že ak „nevinní ľudia budú v base a páchatelia sa nám budú smiať so svojimi účtami v Dubaji alebo na Belize, tak koalícia stráca zmysel“.

Sulík reaguje

SaS má v súčasnosti podľa Matoviča dve možnosti. „Oznámili sme strane SaS, nech si vyberú – buď platí koaličná zmluva, alebo potom treba vypovedať koaličnú zmluvu a poďme rokovať o tom, že sa nanovo prerozdelia posty podľa poslancov jednotlivých poslaneckých klubov,“ povedal Matovič. „Tam matematika nepustí,“ zdôraznil. V jednom aj druhom prípade patria SaS tri ministerstvá.

Sulík reagoval stručne a trvá na tom, že Kolíková musí zostať ministerkou spravodlivosti. „Stále to ostáva našou zásadnou požiadavkou,“ povedal Sulík, liberáli sa podľa neho ne­chcú vzdať iného ministerstva. Vyhlásenia Matoviča, aby si SaS „nechala zájsť chuť na ministerstvo spravodlivosti“, nechcel komentovať. Na koaličnej rade prebehla podľa neho diskusia. „Vymenili sme si názory. Doslova. Igor Matovič povedal, ako to vidí. Ja som mu oponoval. Povedal som mu, ako to vidím, a ostalo to približne v takejto rovine preto, lebo na tom stretnutí sme mali dôležitejšie témy, a to je práve bezpečnostná situácia.“

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková po rokovaní vlády uviedla, že cíti podporu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a považuje to za kľúčové. Nevyriešenie otázky okolo jej funkcie po odídení zo strany Za ľudí nepovažuje za koaličnú krízu. Poukazuje, že vláda pokračuje ďalej. „Je dôležité, aby boli pomery v rámci koalície predvídateľné a vzájomne dohodnuté. Zatiaľ to je nevyriešený problém,“ povedala Kolíková s tým, že momentálne pracuje štandardne a nečaká na to, ako sa to skončí.